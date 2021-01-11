Леонид Якубович в мире игры Super Mario. Финал

Российский аниматор Алексей Dex опубликовал в сети финальную часть приключений ведущего передачи «Поле чудес» Леонида Якубовича в мире игры Super Mario. Смотреть предыдущие части.
В этом видео главный герой наконец добрался до места, где была заточена принцесса. Однако есть одно НО.
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А если серьёзно, ну сколько можно?