Инструктор спас новобранца от брошенной им же самим гранаты

На полигоне возле китайского города Чжанцзякоу военнослужащий неудачно бросил гранату себе под ноги. К счастью, рядом с ним оказался опытный инструктор. Он оценил ситуацию и оттащил новобранца за мешок с песком.
Молниеносная реакция инструктора уберегла военнослужащего от травм.
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Нормальный взрыватель, корпус, инертная засыпка. У нас была белая, облачко белой пыли типа алебастра хорошо видно.
Боевая граната разворотила бы лёгкие полипропиленовые мешки в хлам, а на видео мешки цеоехоньки.
Ерунда.
Но солдату наука.