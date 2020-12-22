FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Военное 1870 постов • 718 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Военное 
Инструктор спас новобранца от брошенной им же самим гранаты

Инструктор спас новобранца от брошенной им же самим гранаты (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2020 10:06
Сообщество : Военное
Метки: видео   военное   граната   инструктор   китай   повезло   спасение   
651
1
1
На полигоне возле китайского города Чжанцзякоу военнослужащий неудачно бросил гранату себе под ноги. К счастью, рядом с ним оказался опытный инструктор. Он оценил ситуацию и оттащил новобранца за мешок с песком.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: видео   военное   граната   инструктор   китай   повезло   спасение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Alex 2 часа назад
Коллега рассказывал. У них на учениях с метанием гранаты одного солдата переклинило. Гранату он взял, чеку выдернул, а бросить не может. Просто завис и все. Мой коллега (ком роты), аккуратно смог гранату у него забрать и выкинуть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Игорь 2 часа назад
Осторожно - ипанутый звук и видео повторяющее 3 сек по 10 раз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Граната учебная
Нормальный взрыватель, корпус, инертная засыпка. У нас была белая, облачко белой пыли типа алебастра хорошо видно.
Боевая граната разворотила бы лёгкие полипропиленовые мешки в хлам, а на видео мешки цеоехоньки.
Ерунда.
Но солдату наука.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин Броненосец Потелкам Час назад
Ой, дурак, позор семье. Откуда вообще такая дебильная школота, как ты, берется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5 необычных идей для подарков на Новый год 5 необычных идей для подарков на Новый год Везение и хорошая реакция спасли скутеристу жизнь Везение и хорошая реакция спасли скутеристу жизнь Инструктор спас курсанта, который чуть не подорвал себя на гранате Инструктор спас курсанта, который чуть не подорвал себя на гранате Неравнодушные люди смягчили падение кошки Неравнодушные люди смягчили падение кошки В Китае прохожий своим телом спас выпавшего из окна пятого этажа малыша В Китае прохожий своим телом спас выпавшего из окна пятого этажа малыша В Китае военный инструктор спас курсанта от брошенной им же гранаты В Китае военный инструктор спас курсанта от брошенной им же гранаты
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

454495



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
3
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
Орнелла Мути в юности
5
127
Орнелла Мути в юности
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Неизвестные старые фотографии Ford Bronco с Санта-Клаусом
0
0
Неизвестные старые фотографии Ford Bronco с Санта-Клаусом
«Нет!» резкости и субъективности: почему Тарасову хотят лишить права комментировать выступления по фигурному катанию?
0
6
«Нет!» резкости и субъективности: почему Тарасову хотят лишить права комментировать...
5 необычных идей для подарков на Новый год
5 необычных идей для подарков на Новый год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Немного праздничного настроения
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#интересное#подборка#прикольные#природа#авто авария#дтп#новый год#смешные
#прикол#факты#животные#автомобили#картинки#россия#в мире#знаменитости#позитив#шоу бизнес
#фото#история#сша#люди#красота#авария#девушка#кино#путешествия#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться