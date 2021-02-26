Сверхчувствительная отдача для самых суровых игроков

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Парню не понравилась вибрация в геймпаде во время стрельбы в игре и он решил добавить большей реалистичности. Сделал он это с помощью самодельного устройства и его сверхчувствительной отдачи, которая точно не понравится соседям.
На что только не пойдешь ради чувства реализма в играх.
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