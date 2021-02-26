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Сверхчувствительная отдача для самых суровых игроков

Сверхчувствительная отдача для самых суровых игроков (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 февраля 2021 08:36
Сообщество : Игромир
Метки: Crysis   Юмор   вибрация   видео   геймер   игры   отдача   прикол   реализм   
525
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Парню не понравилась вибрация в геймпаде во время стрельбы в игре и он решил добавить большей реалистичности. Сделал он это с помощью самодельного устройства и его сверхчувствительной отдачи, которая точно не понравится соседям.

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Метки: Crysis   Юмор   вибрация   видео   геймер   игры   отдача   прикол   реализм   
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4k
RomaXz Час назад
Crysis жив
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56
PLATON 3 минуты назад
саб в столешницу ватт на 5 проще было вклеить
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2k
Михаил 4 минуты назад
Удивительно, что у него кнопки из клавы и пиксели из монитора не посыпались
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8k
Атеист 5 минут назад
Класс, но нужно реализовать тормозной механизм для двигателя, а то долго потом еще вибрирует.
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26k
Антон 10 минут назад
Сурово.
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19k
shevanez Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Евгений Час назад
По окончании стрельбы, вибрация остаётся. Мотор сразу не остановишь. Надо на соленоидах делать. Возможно, в виде браслетов на руки.
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57k
Александр Ломовицкий Евгений Полчаса назад
ага и при срабатывании
Ссылка youtu.be
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