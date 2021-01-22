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Настоящий профи: пес-волейболист переиграл хозяина

Настоящий профи: пес-волейболист переиграл хозяина (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 января 2021 09:14
Сообщество : Животные
Метки: видео   волейбол   животные   игра   мяч   пёс   собака   
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Пес не оставил никаких шансов своему хозяину во время игры с мячом. Похоже, что этому четвероногому другу человека пора задуматься о профессиональной спортивной карьере.

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Метки: видео   волейбол   животные   игра   мяч   пёс   собака   
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Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Выходит мужик из подъезда и видит, как другой мужик сидит и с собакой в шахматы играет.
Ну заинтересовался подходит и говорит:
-Ну ничего себе, с собакой в шахматы играешь, какая она у тебя умная!
-Да какая же она умная! 2:1 в мою пользу!
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Mr.Adamson

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