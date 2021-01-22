Настоящий профи: пес-волейболист переиграл хозяина

Пес не оставил никаких шансов своему хозяину во время игры с мячом. Похоже, что этому четвероногому другу человека пора задуматься о профессиональной спортивной карьере.
Когда пес играет лучше тебя
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Ну заинтересовался подходит и говорит:
-Ну ничего себе, с собакой в шахматы играешь, какая она у тебя умная!
-Да какая же она умная! 2:1 в мою пользу!