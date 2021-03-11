Когда купил себе в 1989 году машину мечты

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Аниматор Алексей Семенов, известный в сети как Lazy Square, выпустил новый забавный ролик. Видео посвящено русскому мужчине, который купил себе автомобиль в 1989 году.
Док Браун из «Назад в будущее» русского помола
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