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Когда купил себе в 1989 году машину мечты

Когда купил себе в 1989 году машину мечты (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2021 08:18
Сообщество : Юмор
Метки: аниматор   анимация   видео   ностальгия   юмора   юность   
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Аниматор Алексей Семенов, известный в сети как Lazy Square, выпустил новый забавный ролик. Видео посвящено русскому мужчине, который купил себе автомобиль в 1989 году.

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Метки: аниматор   анимация   видео   ностальгия   юмора   юность   
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4  комментария
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17k
SolomonA Час назад
В фильме "Назад в будущее" исправлялись временнЫе парадоксы (Марти обеспечивает свадьбу родителей, чтобы он сам мог появиться в будущем). Здесь - все наоборот: если герой возвращается, чтобы не дать себе купить "копейку" - то он не сможет сделать из нее машину времени, не сможет вернуться в 1989 и не сможет остановить покупку...
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401
krokodilov SolomonA 47 минут назад
Так он и не останавливает а цену снижает до 3 тысяч )
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2k
Виталий Касандров 19 минут назад
Ну в 89 даже не на ходу машину в руками отрывали.
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6k
Alexandr Barhudarov 40 минут назад
"Русский мужчина" - вылитый Макаревич ...
ПС
"Мы русские друг друга не обманываем" (с)
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