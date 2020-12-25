Как правильно медитировать на 2020 год

Частью выступления актера и комика Джима Керри на кинофестивале в Палм-Спрингс в 2019 году можно подвести итог и 2020 года. Для большинства жителей нашей планеты прозвучавшая из уст знаменитости медитация будет очень похожей.
Давайте вместе с Джимом Керри правильно помедитируем по поводу уходящего 2020 года.
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Метки: 2020 видео джим керри знаменитости медитация приколы юмор
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