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Как правильно медитировать на 2020 год

Как правильно медитировать на 2020 год (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 декабря 2020 14:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 2020   видео   джим керри   знаменитости   медитация   приколы   юмор   
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Частью выступления актера и комика Джима Керри на кинофестивале в Палм-Спрингс в 2019 году можно подвести итог и 2020 года. Для большинства жителей нашей планеты прозвучавшая из уст знаменитости медитация будет очень похожей.

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Метки: 2020   видео   джим керри   знаменитости   медитация   приколы   юмор   
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