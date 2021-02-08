Анимационные повторы в классических мультфильмах студии Disney

В старых мультфильмах студии Disney художники довольно часто повторно использовали сцены из своих прошлых картин. Это делалось для экономии времени и ресурсов во время создания похожих сцен с другими персонажами. Взгляните, как некоторые эпизоды мультфильмов повторяются практически один в один.
Всё новое — это хорошо забытое старое.
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