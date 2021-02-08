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Анимационные повторы в классических мультфильмах студии Disney

Анимационные повторы в классических мультфильмах студии Disney (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2021 11:30
Сообщество : Кино
Метки: disney   анимация   видео   дисней   интересно   повтор   
284
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В старых мультфильмах студии Disney художники довольно часто повторно использовали сцены из своих прошлых картин. Это делалось для экономии времени и ресурсов во время создания похожих сцен с другими персонажами. Взгляните, как некоторые эпизоды мультфильмов повторяются практически один в один.

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Метки: disney   анимация   видео   дисней   интересно   повтор   
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1  комментарий
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А я несу пакетик 44 минуты назад
обсуждалось и раньше это. Просто элементарные шаблоны для мультипликации, иначе очень дорого для проекта , особенно эмоции рисунков
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