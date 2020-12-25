Кошачья грация

Забавное соревнование среди кошек, в котором братьям нашим меньшим нужно пройти среди большого количества расставленных в коридоре стаканчиков и не задеть их.
Похоже, что некоторые котики в прошлой жизни был слонами в посудной лавке.
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