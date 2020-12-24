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Если бы Санта-Клаус попал на допрос к русским солдатам из голливудских фильмов

Если бы Санта-Клаус попал на допрос к русским солдатам из голливудских фильмов (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2020 08:45
Сообщество : Юмор
Метки: sketch   видео   клюква   комрад   приколы   санта клаус   солдаты   стереотипы   юмор   
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Забавный новогодний скетч от ирландской комедийного трио Foil Arms and Hog. В центре сюжета любимец детей Санта-Клаус, который был пойман типичными "клюквенными" русскими солдатами.

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Метки: sketch   видео   клюква   комрад   приколы   санта клаус   солдаты   стереотипы   юмор   
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3  комментария
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2k
Outcast 47 минут назад
И потом он прилетает в США. И ему "You communist? Your place is in prison russian spy" Gifts should be bought, not given.
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123
taxcop 9 минут назад
Своеобразный юмор.
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307
Дмитрий 41 минуту назад
Х...та какая то.
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