Если бы Санта-Клаус попал на допрос к русским солдатам из голливудских фильмов

Забавный новогодний скетч от ирландской комедийного трио Foil Arms and Hog. В центре сюжета любимец детей Санта-Клаус, который был пойман типичными "клюквенными" русскими солдатами.
В видео доступны русские субтитры. Не забудьте их включить, если не знаете английский язык.
Источник:
Ссылки по теме:
- Обезьяна попыталась отобрать телефон у снимавшего её любовные приключения солдата
- Мальчик решил снять на скрытую камеру Санта-Клауса, но пришел кое-кто другой
- Лучший пернатый барабанщик в мире
- Девушка разыграла свою подругу "застрявшей" рукой
- Сказ о солдатской смекалке
20
Понравилось20
Новости партнёров
Загрузка...