Эти перелетные птицы явно что-то знают

Во время прогулки с собакой автор запечатлел огромное количество летящих клином птиц, которые выглядели как какие-то зловещие знаки из мистических фильмов.
Под конец 2020 года даже птицы способны напугать
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