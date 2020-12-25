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Эти перелетные птицы явно что-то знают

Эти перелетные птицы явно что-то знают (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 декабря 2020 13:30
Сообщество : Юмор
Метки: видео   животные   знаки   мистика   приколы   птицы   юмор   
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Во время прогулки с собакой автор запечатлел огромное количество летящих клином птиц, которые выглядели как какие-то зловещие знаки из мистических фильмов.

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Метки: видео   животные   знаки   мистика   приколы   птицы   юмор   
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5  комментариев
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2k
kirsanos 2 часа назад
Пугают не столько птицы, сколько собака, говорящая: «Oh My God!»
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7k
Андрей Ма-С Минуту назад
даже шарик прикуел это этого)))
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22k
Рекламщик Час назад
Эти перелетные птицы явно что-то знают
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5k
Игорь Михайлов Час назад
Эти перелетные птицы явно что-то знают
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2k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Наложите на видос имперский марш! )))
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