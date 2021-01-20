Забавное видео с котами и падающими костяшками домино

Есть вещи, на которые можно смотреть очень долго. Коты и домино как раз входят в их число. Житель Японии выложил цепочку из домино со сложными переходами и позвал своих котов. Питомцы не только наблюдали за падающими костяшками, но и подталкивали их в нужный момент

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