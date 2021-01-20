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Сообщество Без кота и жизнь не та 777 постов • 353 подписчика подписаться
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Забавное видео с котами и падающими костяшками домино

Забавное видео с котами и падающими костяшками домино (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2021 09:56
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Реакция   видео   домино   животные   коты   прикол   
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Есть вещи, на которые можно смотреть очень долго. Коты и домино как раз входят в их число. Житель Японии выложил цепочку из домино со сложными переходами и позвал своих котов. Питомцы не только наблюдали за падающими костяшками, но и подталкивали их в нужный момент

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Метки: Реакция   видео   домино   животные   коты   прикол   
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Mr.Adamson

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