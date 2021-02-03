FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 798 постов • 362 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та 
История приручения бездомного кота со скверным характером

История приручения бездомного кота со скверным характером (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2021 09:35
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: англия   видео   дружба   животные   коты   милота   приручение   
428
1
1
Девушка из британского города Шеффилд увидела напуганного и истощенного бездомного кота у своего дома и решила его приручить. В видео ниже она показала процесс налаживания контакта с агрессивным и почти не доверяющим людям животным.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: англия   видео   дружба   животные   коты   милота   приручение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
50k
pynh 41 минуту назад
У меня на даче такой же. Год подкармливал, он в руки не давался. Сейчас как только приезжаю, выбегает из своего домика и орет "давай жрать". Пожрав, забирается на колени и мурлычет.
От всех других людей убегает и шипит на них.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий 14 минут назад
Для котов существа которые дают еду всегда в приоритете сильном. Посредством подкорма можно приручить практически любого. Однако один хрен - дело хорошее)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Alex 43 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
«Русские привычки», от которых пришлось отказаться уехавшим в Европу (6 фото) «Русские привычки», от которых пришлось отказаться уехавшим в Европу (6 фото) Дружба, которая пишется с большой буквы! Дружба, которая пишется с большой буквы! Щенок не бросил своего пушистого друга Щенок не бросил своего пушистого друга Когда телки от тебя без ума Когда телки от тебя без ума Трогательное воссоединение осла со своей юной хозяйкой после разлуки Трогательное воссоединение осла со своей юной хозяйкой после разлуки Друзья навсегда! Собака ластится к жеребёнку Друзья навсегда! Собака ластится к жеребёнку
Picard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

606906



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как с выгодой купить штроборез
2
73
Как с выгодой купить штроборез
Полицейский усмирил тазером буйную чернокожую девушку
0
124
Полицейский усмирил тазером буйную чернокожую девушку
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Коричневый налет в аквариуме: причины появления и способы устранения
0
29
Коричневый налет в аквариуме: причины появления и способы устранения
Выпила водку — держи себя в руках
0
12
Выпила водку — держи себя в руках
«Русские привычки», от которых пришлось отказаться уехавшим в Европу (6 фото)
«Русские привычки», от которых пришлось отказаться уехавшим в Европу (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#история#дтп#СССР#познавательно#сша#картинки#Девушка#позитив
#фото#животные#Россия#интересное#авто аварии#суд#автомир#новости#отношения#приколы
#интересно#прикол#навальный#аварии#подборка#люди#авария дня#прикольные#дети#Разное

На что жалуетесь?

Вернуться