История приручения бездомного кота со скверным характером

Девушка из британского города Шеффилд увидела напуганного и истощенного бездомного кота у своего дома и решила его приручить. В видео ниже она показала процесс налаживания контакта с агрессивным и почти не доверяющим людям животным.
Животное искало еду и очень боялось людей. Девушка нашла способ наладить контакт с котиком и в итоге подружилась с ним.
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От всех других людей убегает и шипит на них.