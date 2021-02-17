Эффектный цифровой экран в торговом центре в Малайзии

В Куала-Лумпуре, столице Малайзии туристы сняли в одном из торговых центров интересную 3D-инсталляцию на экране. Она представляет собой ожившее изображение металлического быка – символа Нового года по китайскому календарю.
Бык призывает вместе бороться с коронавирусом и будто бы разбивает стекло, которое встало у него на пути.
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Метки: Куала-Лумпура бык видео интересно малайзия
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