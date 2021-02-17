FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6672 поста • 1174 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Новости со всего Мира 
Эффектный цифровой экран в торговом центре в Малайзии

Эффектный цифровой экран в торговом центре в Малайзии (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2021 10:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Куала-Лумпура   бык   видео   интересно   малайзия   
374
1
1
В Куала-Лумпуре, столице Малайзии туристы сняли в одном из торговых центров интересную 3D-инсталляцию на экране. Она представляет собой ожившее изображение металлического быка – символа Нового года по китайскому календарю.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Куала-Лумпура   бык   видео   интересно   малайзия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
28
Masha_bellova Полчаса назад
А лев, который был до этого, к чему призывал интересно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
На квантовом компьютере протестированы нетрадиционные законы квантовой физики На квантовом компьютере протестированы нетрадиционные законы квантовой физики Прыжок, который бодрит покруче, чем кофе Прыжок, который бодрит покруче, чем кофе Парень сделал из своих очков шпионский гаджет, скрывающий лицо от камер наблюдения Парень сделал из своих очков шпионский гаджет, скрывающий лицо от камер наблюдения Чужих детей не бывает Чужих детей не бывает Как актер дубляжа Сергей Чихачев Кровавого Барона в Ведьмаке 3 озвучивал Как актер дубляжа Сергей Чихачев Кровавого Барона в Ведьмаке 3 озвучивал Ванная комната в небоскребе во время землетрясения Ванная комната в небоскребе во время землетрясения
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

468230



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Житель Иркутска на авто протаранил стаю одичавших собак, набросившихся на девочку
3
194
Житель Иркутска на авто протаранил стаю одичавших собак, набросившихся на девочку
Шварценеггер почтил память советского штангиста Юрия Власова
4
39
Шварценеггер почтил память советского штангиста Юрия Власова
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Этот S2000 CR с минимальным пробегом понравится любому фанату Honda
0
3
Этот S2000 CR с минимальным пробегом понравится любому фанату Honda
Как работает главный «кулинар» Арктика на мировой кухне погоды?
0
5
Как работает главный «кулинар» Арктика на мировой кухне погоды?
Опасна ли на самом деле прививка от Covid-19
Опасна ли на самом деле прививка от Covid-19
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#подборка#история#Россия#картинки#еда#прикольные#знаменитости#сша
#фото#животные#природа#кино#автомобили#аварии#истории#кот#новости#фотографии
#интересно#прикол#интересное#люди#автомир#дтп#приколы#девушки#позитив#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться