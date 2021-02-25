Необычная банка с огурцами

Утепляем дом без риска для здоровья: на что обращать внимание при выборе материала

Парень решил перенести пчел в новое место на своей руке

Ванная комната в небоскребе во время землетрясения

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Огурца из банки не желаете?

Парень сделал из своих очков шпионский гаджет, скрывающий лицо от камер наблюдения