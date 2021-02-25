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Необычная банка с огурцами

Необычная банка с огурцами (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 февраля 2021 09:46
Метки: банка   видео   интересно   необычно   огурцы   
261
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Оригинальная банка для любителей солений, которые не любят сталкиваться с рассолом. Интересно, надолго ли её хватит?

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Метки: банка   видео   интересно   необычно   огурцы   
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2  комментария
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ss Полчаса назад
Никогда не думал, что среди "любителей солений" есть такое психическое расстройство как "нелюбовь сталкиваться с рассолом".
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54
Александр Карлашов 9 минут назад
Кг/ам это банка для оливок
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