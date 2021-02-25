Необычная банка с огурцами

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Оригинальная банка для любителей солений, которые не любят сталкиваться с рассолом. Интересно, надолго ли её хватит?
Удобно, но недолговечно.
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