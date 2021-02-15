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Парень сделал из своих очков шпионский гаджет, скрывающий лицо от камер наблюдения

Парень сделал из своих очков шпионский гаджет, скрывающий лицо от камер наблюдения (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2021 13:04
Сообщество : Кино
Метки: Макгайвер   Новый агент Макгайвер   видео   интересно   камера   кино   очки   солнцезащитные очки   
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Пользователь TikTok под ником andipdx воссоздал очки из сериала «Новый агент Макгайвер», которые позволяли герою скрывать лицо от камер наблюдения. Парень смог добиться того, что вместо лица на камере отображается один сплошной белый засвет.

Источник:

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Метки: Макгайвер   Новый агент Макгайвер   видео   интересно   камера   кино   очки   солнцезащитные очки   
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17  комментариев
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1k
Заряд бодрости 55 минут назад
Красава! Схема то рабочая! Ждем закон о запрете очков с ИК-диодами
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18k
Will2006 Минуту назад
В нонешнее время маска чуть менее эффективна, но зато вызовет гораздо меньше вопросов у наблюдателей

Вот если в таких очках будет ходить половина (хотя бы треть) всего населения...
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3k
Ув. Алексей Николаевич 8 минут назад
Интересно, а яркий инфракрасный свет не влияет негативным образом на сетчатку? Это же свет. Просто в том диапазоне, который мы не распознаем.
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−24
алексей иванов 13 минут назад
умный город работает по маркерам,маркеры присваиваются всему телу
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10k
Artem 14 минут назад
Есть шанс, что в личное дело, после слов "Никому неинтересный и скучный человек", ФСБэшник впишет "но хитрожопый"
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3k
Shtoppi Полчаса назад
Наверное очень сложно было ик-диоды запаралелить по форме и запитать? Илон Маск должно быть в шоке)))
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−3
EE 36 минут назад
Проблема в том что ты в них будешь единственным долбоящером на улице со светящимися глазами и кто ты такой и куда идешь все равно будет отслежено.
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3k
Ув. Алексей Николаевич EE 7 минут назад
Особенно ночью!))
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26k
Игорь 38 минут назад
40 секунд?! Всего 40 КАРЛ!!!!
Здесь должен быть ролик на пару часов где он нудно и подробно описывает как откручивать шурупы в пультах и какие батарейки купить...
Мельчает нынче взрыватель интернета...
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8k
Кыся 38 минут назад
Раньше его в толпе могли вычислять часами, а теперь увидят за секунду...
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26k
Антон 52 минуты назад
теперь его лицо определять не нужно: он сам это прекрасно сделал.
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4k
pilgrimnl 59 минут назад
мне кажется с этими очками он добьется обратного эффекта =)будет привлекать к себе внимание определенных структур.
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74
Палыч pilgrimnl 52 минуты назад
Точно так. Раньше он был нахрен никому не нужен, а теперь получит свою порцию ... внимания.
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13k
homerchik Час назад
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