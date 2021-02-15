Парень сделал из своих очков шпионский гаджет, скрывающий лицо от камер наблюдения

Пользователь TikTok под ником andipdx воссоздал очки из сериала «Новый агент Макгайвер», которые позволяли герою скрывать лицо от камер наблюдения. Парень смог добиться того, что вместо лица на камере отображается один сплошной белый засвет.
Для создания устройства автор использовал большие тёмные очки, несколько инфракрасных светодиодов и батарейки.
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