Боулинг с дроном: завораживающая съемка в боулинг-центре

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Специалисты из студии Rally, занимающейся съемкой различных видеороликов, наделали в интернете много шума своей новой работой. В коротком рекламном ролике их дрон залетает в боулинг-центр и демонстрирует зрителям интересные места заведения с необычного ракурса.
Среди впечатлившихся видеороликом людей оказался и известный режиссер Джеймс Ганн. Он пригласил авторов в Лондон на съемки третьих "Стражей галактики".
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я на своём дроне так не умею .