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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 311 постов • 201 подписчик подписаться
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Боулинг с дроном: завораживающая съемка в боулинг-центре

Боулинг с дроном: завораживающая съемка в боулинг-центре (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2021 10:16
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Джеймс Ганн   боулинг   боулинг-центр   видео   дрон   интересно   съемка   
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Специалисты из студии Rally, занимающейся съемкой различных видеороликов, наделали в интернете много шума своей новой работой. В коротком рекламном ролике их дрон залетает в боулинг-центр и демонстрирует зрителям интересные места заведения с необычного ракурса.

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Метки: Джеймс Ганн   боулинг   боулинг-центр   видео   дрон   интересно   съемка   
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2  комментария
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9k
ГородДомов 50 минут назад
шикарное видео . .
я на своём дроне так не умею .
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3k
insaider 57 минут назад
Хорошо снято,уж точно лучше Стражей галактики.
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