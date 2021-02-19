Изготовление бюджетной печурки своими руками

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Мужчина показал, как с помощью подручных материалов сделать устройство для приготовления блюд на огне. Вопрос – надолго ли его хватит?
Интересно, сколько проживет эта печурка?
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