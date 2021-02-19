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Изготовление бюджетной печурки своими руками

Изготовление бюджетной печурки своими руками (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 февраля 2021 09:58
Сообщество : Сделай сам!
Метки: бетон   видео   интересно   мусорное ведро   пенопласт   печурка   печь   
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Мужчина показал, как с помощью подручных материалов сделать устройство для приготовления блюд на огне. Вопрос – надолго ли его хватит?

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Метки: бетон   видео   интересно   мусорное ведро   пенопласт   печурка   печь   
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2k
Альберт Шавлаков Час назад
Огнеупорный бетон – это бетон специального предназначения, изготовленный из материалов, позволяющих не изменять его физические характеристики при воздействии высоких температур. Его также называют жаропрочным бетоном, поскольку после набора прочности он может быть использован в условиях прямого контакта с пламенем. Огнеупорный бетон изготавливает из огнеупорных наполнителей, связующих и порошка. После добавления воды или других жидкостей огнеупорный бетон путём литья и других методов применят для кладки футеровки промышленных печей.
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6k
vitenok 56 минут назад
Растрескается. Люди делали тандыр из цемента, постоянно трескается, постоянно подмазывают. Не разваливается из за того, что изнутри выложен кирпичём.
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20k
Сибиряк Час назад
обычный бетон лопнет сразу.
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17k
SolomonA Час назад
Пару хороших нагревов переживет...
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9k
Сергей Гурковский SolomonA 52 минуты назад
Да там особо сильно и не нагреешь, если конечно дровами топить. А вообще конструкция забавная, и не дорогая.
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