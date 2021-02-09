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Туристы наткнулись на обессиленную собаку, которая две недели выживала в горах

Туристы наткнулись на обессиленную собаку, которая две недели выживала в горах (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2021 11:02
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   ирландия   люди   собака   спасение   
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Туристы в Ирландии обнаружили во время похода в горы на обессиленную и замёрзшую собаку и около 10 километров несли до жилища в куртке. Оказалось, что владельцы потеряли 8-летнего золотистого ретривера по кличке Ниша две недели назад и уже отчаялись.

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Метки: видео   животные   ирландия   люди   собака   спасение   
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