Туристы наткнулись на обессиленную собаку, которая две недели выживала в горах

Туристы в Ирландии обнаружили во время похода в горы на обессиленную и замёрзшую собаку и около 10 километров несли до жилища в куртке. Оказалось, что владельцы потеряли 8-летнего золотистого ретривера по кличке Ниша две недели назад и уже отчаялись.

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