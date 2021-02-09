Туристы наткнулись на обессиленную собаку, которая две недели выживала в горах

Туристы в Ирландии обнаружили во время похода в горы на обессиленную и замёрзшую собаку и около 10 километров несли до жилища в куртке. Оказалось, что владельцы потеряли 8-летнего золотистого ретривера по кличке Ниша две недели назад и уже отчаялись.
Животное погналось за оленем и потерялось. За две недели оно настолько ослабло, что не могло двигаться и лаять. Авторы видео принесли собаку к себе домой, где накормили и согрели. Затем пара связалась со спасающей животных организацией и нашла владельцев.
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