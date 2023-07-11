В Челябинской области мужчина спас женщину и маленькую собачку, на которых напал бездомный пёс

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Мужчина стремительно выбежал из дома и схватил отчаянно лаявшего пёселя и так и держал на руках, пока женщина со своим питомцем не удалилась на безопасное расстояние. Обошлось без пострадавших
Может пёс так просто внимание проявляет?
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