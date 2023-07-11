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В Челябинской области мужчина спас женщину и маленькую собачку, на которых напал бездомный пёс

В Челябинской области мужчина спас женщину и маленькую собачку, на которых напал бездомный пёс

Автор:
11 июля 2023 09:34
Сообщество : Животные
Метки: Видео   агрессия   животные   люди   собака   спасение   челябинск   
2078
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Мужчина стремительно выбежал из дома и схватил отчаянно лаявшего пёселя и так и держал на руках, пока женщина со своим питомцем не удалилась на безопасное расстояние. Обошлось без пострадавших

Может пёс так просто внимание проявляет?

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Метки: Видео   агрессия   животные   люди   собака   спасение   челябинск   
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21  комментарий
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5k
Sanar 4 часа назад
Как без пострадавших, видно же что у мужика рука в крови. Респект мужику, не побоялся псину.
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245
Владимир Полчаса назад
С людьми тоже так. Один какой ни будь маленький, говнистенький, рассчитывающий на поддержку начнёт, а потом ноет
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1k
Алексей 2 часа назад
Мораль сей басни в том, что тётушке не стоит разгуливать со своим трусливым хомячком по улице, а уж тем более хватать его на руки. Именно подобное поведение хозяйки и сделало из собаки мелкое трусливое нечто со статусом Омега.
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631
дмитрий 2 часа назад
Пес агрессивный без присмотра возможно бездомный такой ребенка загрызть может. В приют его или собачники пусть забирают.
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11k
ScorpionDS 2 часа назад
Не слишком похоже на агрессию, скорее соглашусь с комментаторами что течка была у собакосодаржащего продукта, тем не менее собаку нужно научить поведению, не должна она так бросаться с какой бы целью это не было ...
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9k
abasg 2 часа назад
а на заднем плане ган**н в белой майке и синих шортах... ссыкло
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3k
Дмитрий 2 часа назад
У собачки течка, всего делов то. Вдуть хотел, но не поймал.
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23k
sanchesS80 2 часа назад
Молодец мужик, качественно успокоил достаточно крупного пса.
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29k
Serg2001 3 часа назад
Слишком холеный он какой-то для бездомной собаки... Скорее всего сбежал от хозяина.
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4k
Наталья 3 часа назад
Где большой пёс, в итоге?
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46
Дядя Степа Наталья 2 часа назад
видимо у тебя между ног...
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7k
Echo 3 часа назад
а зачем она сумкой машет, видно же что собаки играются
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