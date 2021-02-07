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Мат в соц. сетях

Мат в соц. сетях (1 видео)

Автор:
07 февраля 2021 11:22
Метки: Россия   запрет мата в соц. сетях   мат в соц. сетях   мат-перемат   мат. +18   

После запрета на употребление ненормативной лексики в соцсетях, пользователи стали нецензурно выражаться еще чаще.

buracho

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Метки: Россия   запрет мата в соц. сетях   мат в соц. сетях   мат-перемат   мат. +18   
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421
Serega 4 часа назад
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Parabellum 2 минуты назад
Мат- это неотъемлимая часть русского языка. Кому-то нравится, кому-то нет. Бороться с ним- все равно, что бороться с рукой или ногой. Полнейшая чушь!
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120k
Игорь Час назад
Ну так количество мата в сети, после запрета, выросло раза в полтора. Он скоро станет символом протеста. И маркером отличающим сторонников Лукавого от его противников.
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20k
Мойша 2 часа назад
Вот алфавит, чего мучаться.
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9k
Сережа 2 часа назад
А как же вы эту букву пропустили?
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6k
Сергей Ко 3 часа назад
Мылодрамму больше не увидим?
Ссылка vk.com
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270
Лучший Друг 3 часа назад
Мы то своё отматерились, а вот детей жалко

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2k
Vladimir Taranovich 3 часа назад
Интересно, какая у этого цель? Какая-то совместимая со здравым смыслом?
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8k
ГородДомов 3 часа назад
свободу нашему родному мату ! .. на нём разговаривал Пушкин .
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1k
ALEX 3 часа назад
Так а )(ули вы хотели ёпта.?!

Запретный плод сладок.
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7k
kaboza 4 часа назад
интересно, крючкотворы законов, когда палец себе прищемляют, говорят "ой, вот незадача"?
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10k
Антон Семёныч kaboza 3 часа назад
В детский сад, в военном городке,прислали двух солдат, чинить электропроводку. После этого детишки стали по-чёрному ругаться матом. Заведующая пошла жаловаться командиру подразделения. Тот вызывает обоих солдат.
- Выражались?
- Никак нет, товарищ лейтенант. Рядовой Сидоров паял провода, я держал внизу стремянку. Потом расплавленное олово начало капать мне на голову.
- А ты что?
- А я и говорю: рядовой Сидоров, сделайте одолжение, не капайте, пожалуйста, расплавленным оловом на мне голову.
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7k
kaboza Антон Семёныч 2 часа назад
тем и навеяно)
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655
labus 4 часа назад
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alertol 4 часа назад
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