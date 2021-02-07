Мат в соц. сетях

После запрета на употребление ненормативной лексики в соцсетях, пользователи стали нецензурно выражаться еще чаще.
После запрета на употребление ненормативной лексики в соцсетях, пользователи стали нецензурно выражаться еще чаще.
Авторский пост
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На что жалуетесь?
Запретный плод сладок.
- Выражались?
- Никак нет, товарищ лейтенант. Рядовой Сидоров паял провода, я держал внизу стремянку. Потом расплавленное олово начало капать мне на голову.
- А ты что?
- А я и говорю: рядовой Сидоров, сделайте одолжение, не капайте, пожалуйста, расплавленным оловом на мне голову.