Стометровка подо льдом без гидрокостюма

В подмосковном Щелково был установлен новый рекорд по подводному плаванью с задержкой дыхания в экстремальных условиях.
На базе центра дайвинга «Пятый элемент», которая расположена на Амерьевском карьере, фридайвер Игорь Ажикин сумел преодолеть стометровую дистанцию без дополнительной экипировки. При этом температура воздуха составляла -3 градуса, а воды всего 0,8 градуса.
Заплыв проходил с соблюдением всех правил безопасности: во льду вырубили страховочные отверстия – майны, а под водой натянули верёвку с разметкой для ориентира. Результаты 40-летнего спортсмена были зафиксированы представителями российской Книги рекордов.
Игорь сумел побить рекорд, установленный на озере Байкал москвичкой Екатериной Некрасовой. Она сумела преодолеть 85 метров, но температура воды была около 0 градусов, а воздуха — минус 22. Так что у неё условия были более суровыми.
Игорь сумел побить рекорд, установленный на озере Байкал москвичкой Екатериной Некрасовой. Она сумела преодолеть 85 метров, но температура воды была около 0 градусов, а воздуха — минус 22. Так что у неё условия были более суровыми.
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Метки: Игорь Ажикин Россия видео рекорд спорт фридайвинг
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Вот же Ихтиандр.
Если же перед погружением распариться и подышать кислородом, то - еще дольше.
Мог продержаться без движения до 3 минут и погружался на 25 метров (в ластах).
Но 100 метров!!!
Это очень круто.
на след. день темп-ра:
- сводит мышцы
- вода обжигает как огонь, только от жжения не избавиться, пока не влезешь в бельё
без тренера в воду ни-ни (хотя кто-то ж стал первым)