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Стометровка подо льдом без гидрокостюма

Стометровка подо льдом без гидрокостюма (1 фото + 2 видео)

Автор:
31 января 2021 16:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Игорь Ажикин   Россия   видео   рекорд   спорт   фридайвинг   
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В подмосковном Щелково был установлен новый рекорд по подводному плаванью с задержкой дыхания в экстремальных условиях.

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Метки: Игорь Ажикин   Россия   видео   рекорд   спорт   фридайвинг   
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12  комментариев
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5k
М С 2 часа назад
Красавцы. Оба.
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859
sava 41 минуту назад
Я в бассейне (23-25 С) и то 75 еле еле раз в жизни проплыл....
Вот же Ихтиандр.
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19k
Альберт sava 7 минут назад
В холодной воде без дыхания можно продержаться дольше, чем в тёплой.
Если же перед погружением распариться и подышать кислородом, то - еще дольше.
Мог продержаться без движения до 3 минут и погружался на 25 метров (в ластах).
Но 100 метров!!!
Это очень круто.
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Комментарий удален
−19
87k
сапер Водичка Час назад
Стометровка подо льдом без гидрокостюма
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7k
kaboza Час назад
простите мне показалось, или он с папироской?
простите мне показалось, или он с папироской?
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30k
Alex Час назад
Круто
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7k
up2sun Час назад
Вот на фотке я решил окунуться неделю назад (Финский залив)
на след. день темп-ра:
- сводит мышцы
- вода обжигает как огонь, только от жжения не избавиться, пока не влезешь в бельё

без тренера в воду ни-ни (хотя кто-то ж стал первым)

Вот на фотке я решил окунуться неделю назад (Финский залив) на след. день темп-ра: - сводит мышцы - вода обжигает как огонь, только от жжения не избавиться, пока не влезешь в бельё без тренера в воду ни-ни (хотя кто-то ж стал первым)
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1k
vitstd up2sun Полчаса назад
Рисковый Вы, однако ! Я купаюсь зимой - но , соблюдая одно правило : пляж посещаю без перерывов , с лета . Так, с постепенным похолоданием воды, воздуха, организм легче адаптируется . Собственно, это одно из главнейших правил моржевания
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5k
sivanov1079 Час назад
Мега чел. Я б не смог и рядом ничего подобного сделать
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2k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
Пилять))) я в бассейне как-то на спор полторы дорожки (метров 37) проплыл. Гордился))) атас, короче. Слава зимним Ихтиандрам!
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5k
sivanov1079 Vladimir Taranovich Час назад
Для меня твое достижение тоже годное!
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