Стометровка подо льдом без гидрокостюма

Заплыв проходил с соблюдением всех правил безопасности: во льду вырубили страховочные отверстия – майны, а под водой натянули верёвку с разметкой для ориентира. Результаты 40-летнего спортсмена были зафиксированы представителями российской Книги рекордов.

Игорь сумел побить рекорд, установленный на озере Байкал москвичкой Екатериной Некрасовой. Она сумела преодолеть 85 метров, но температура воды была около 0 градусов, а воздуха — минус 22. Так что у неё условия были более суровыми.