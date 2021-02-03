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Несмешная шутка подмосковных строителей

Несмешная шутка подмосковных строителей (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2021 09:25
Сообщество : Жить в России
Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   Россия   взрыв   видео   петарда   строители   
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В Подмосковье строители со специфическим чувством юмора решили вспомнить молодость. Они поставили в деревянный туалет пластиковую пивную кегу с мощной петардой и стали ждать взрыва. Внезапно к уборной пошел их ничего не подозревающий коллега.

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Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   Россия   взрыв   видео   петарда   строители   
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12  комментариев
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33k
AGM Час назад
И куда он сами теперь црать будут? Шутники блин.
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11k
Dmitry Obuhov 4 минуты назад
Такими дебилами тюрьмы полняться! Такой идиотизм даже не тянет на убийство по неосторожности УК РФ СТ 109, поскольку это умышленная глупость! Под покушение на убийство тоже не тянет, поскольку это не приготовление к нему, а уже совершение. Если бы человек получил увечия, то прокуратура все равно бы подтянула под попытку убийства совершенное группой лиц по предварительному сговору даже если из хулиганских побуждений, в любом случае сроки серьезные. А они молодцы, что свою глупость кроме того, что сняли на камеру, так еще и выложили в интернет.
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3
Андрей 6 минут назад
Товарищ заходит с кегой в кабинку и поджигает там что то, так что "надвигающуюся беду" он сам и сгенерировал.
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7k
Bubba_Wash 23 минуты назад
однако, напомнило...
Ссылка coub.com
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452
Оксид Бетона 42 минуты назад
Нужно было в кегу метана или водорода с кислородом накачать под давлением...
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1k
Влад Чернов 46 минут назад
за такое и присесть можно . неудачно бы деда на тот свет бы дверью унесло бы и привет .....
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2k
Ям 48 минут назад
не смешно
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59k
Доктор Джонс Ям 16 минут назад
Абсолютно не смешно...
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 52 минуты назад
У дебилов и шутки дебильные.
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34k
dima423 55 минут назад
могло и покалечить деда
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19k
SerGProS dima423 Полчаса назад
Почему - деда?Обращение "старый или старик" в обиходе и у молодого поколения
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