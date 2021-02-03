Несмешная шутка подмосковных строителей

В Подмосковье строители со специфическим чувством юмора решили вспомнить молодость. Они поставили в деревянный туалет пластиковую пивную кегу с мощной петардой и стали ждать взрыва. Внезапно к уборной пошел их ничего не подозревающий коллега.
О надвигающейся беде товарищу сообщили за несколько секунд до взрыва.
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