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Борцы из Ингушетии и Осетии подрались на турнире по вольной борьбе

Борцы из Ингушетии и Осетии подрались на турнире по вольной борьбе (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 декабря 2020 09:32
Сообщество : Спорт
Метки: борьба   видео   драка   реакция   россия   скандал   смоленск   спорт   
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В Смоленске на первенстве России по вольной борьбе среди юниоров произошла потасовка между двумя борцами. Борцы из Ингушетии и Осетии Цолоев и Багаев начали драться на первых секундах поединка.

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Метки: борьба   видео   драка   реакция   россия   скандал   смоленск   спорт   
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22  комментария
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57k
Viktor Час назад
Борцы из Ингушетии и Осетии подрались на турнире по вольной борьбе
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20k
Vazari Минуту назад
Орк в синем спровоцировал. С каждым захватом за шею, давал леща гоблину в красном. Думаю, любой борец ему втащил бы за такое.
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6k
Lev Asriev 5 минут назад
Им вот сюда дорога.
Им вот сюда дорога.
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1k
Павел 6 минут назад
Зверьки что с них взять.
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7k
Uron 8 минут назад
и, что бы такие люди свободно по улицам ходили!?
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1k
Роман Гамзалиев 11 минут назад
Вот сказано звери , ну помохались вы развели вас и не пускают продолжить нет надо дергаться и делать вид ,что вот я сейчас ему...
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29k
Alex 37 минут назад
Странно, что за волыны не взялись.
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1k
Николай 46 минут назад
Интересные борцы, перешли на удары, в свою технику не верят?
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2k
OLDer Николай Минуту назад
это были переодетые боксеры
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350
... 52 минуты назад
е.баные чурки!
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213
Valeri Nikolkin 54 минуты назад
Обратно в зоопарк!
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359
Лебовски 55 минут назад
Ничего нового, как всегда..... Просто оставлю здесь.
Ничего нового, как всегда..... Просто оставлю здесь.
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783
Василий Кортнев Час назад
на 26 секунде бородач в красном побежал куда-то..
за ножом\пистолетом?
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651
bosayk Василий Кортнев 52 минуты назад
за телефоном-брату позвонит, всем аулом в приоры попрыгают и на разборки в Смоленск)
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4k
SSD Час назад
Башкой бодаться стали, как бараны в начале боя... Вот и психанули. Не борьба, а бодание какое то.
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Час назад
цирк с конями,надо было не разнимать пусть друг другу лещей навешали бы
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235
Владимир Час назад
Режим дикой обезьяны активирован
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10k
Taximaxi Час назад
Пора судьям пистолеты пневматические давать. Для валки скота,как у Чигура. Что бы эти быки до зрителей не добрались.
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8k
Мафусаил Taximaxi Полчаса назад
Я думаю лучше электрошокер, такой, который выстреливает)
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10k
Taximaxi Мафусаил Полчаса назад
Анигиляторную пушку?
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8k
Мафусаил Taximaxi 23 минуты назад
А вдруг людей зацепит?
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10k
Taximaxi Мафусаил 20 минут назад
Нехрен на бои быков ходить. Весь мир против издевательства над животными.
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