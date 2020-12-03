Борцы из Ингушетии и Осетии подрались на турнире по вольной борьбе

В Смоленске на первенстве России по вольной борьбе среди юниоров произошла потасовка между двумя борцами. Борцы из Ингушетии и Осетии Цолоев и Багаев начали драться на первых секундах поединка.
На ковер сразу же выбежали другие спортсмены и разняли борцов. Судейская коллегия сняла вспыльчивых молодых людей с соревнований за неспортивное поведение.
Присутствует ненормативная лексика.
Присутствует ненормативная лексика.
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