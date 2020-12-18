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Прекрасный вид из офиса в Санкт-Петербурге

Прекрасный вид из офиса в Санкт-Петербурге (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2020 08:25
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   демонтаж   здание   офис   работа   россия   санкт-петербург   соседство   
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Девушка запечатлела свой офис и происходящий в опасной близости демонтаж части здания. Видео, предположительно, снято в районе Сенной площади в Санкт-Петербурге.

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Метки: видео   демонтаж   здание   офис   работа   россия   санкт-петербург   соседство   
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1  комментарий
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satra 51 минуту назад
Не говорите "демонтаж". Говорите "разделение здания на части'.
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