Прекрасный вид из офиса в Санкт-Петербурге

Девушка запечатлела свой офис и происходящий в опасной близости демонтаж части здания. Видео, предположительно, снято в районе Сенной площади в Санкт-Петербурге.
Грубейшее нарушение всех техник безопасности при производстве работ?
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