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Парень решил перенести пчел в новое место на своей руке

Парень решил перенести пчел в новое место на своей руке (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 января 2021 08:55
Метки: видео   интересно   насекомые   необычно   пчеловод   пчелы   рука   
531
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Житель Доминиканской Республики стал похож на супергероя или суперзлодея (нужное подчеркнуть) из комиксов, когда решил перенести пчел в другое место. Он взял пчелиную королеву в кулак, а остальные насекомые облепили его руку почти до самого плеча.

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Метки: видео   интересно   насекомые   необычно   пчеловод   пчелы   рука   
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6k
Ivan 2 часа назад
Парень решил перенести пчел в новое место на своей руке
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821
Дамир Саражаков 6 минут назад
Вариации на тему пчеломодности)
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826
Олеся К 20 минут назад
брррр кошмар страшно
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278
Alexey Gera 43 минуты назад
Мой сосед через забор поставил двадцать ульев. Разрешено не более двух (Австралия). Был предупрежден, чтоб к весне убрал. Иначе напою пчел водкой. Посажу лебеду и сладкую воду с хинином налью. Стучать в куда следует не приучен.
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301
ЕвГений:-// 48 минут назад
Пчеловод 80 lvl
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3k
aleksei 49 минут назад
Новый герой марвел - BeeMan
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