Парень решил перенести пчел в новое место на своей руке

Житель Доминиканской Республики стал похож на супергероя или суперзлодея (нужное подчеркнуть) из комиксов, когда решил перенести пчел в другое место. Он взял пчелиную королеву в кулак, а остальные насекомые облепили его руку почти до самого плеча.
Автор видео не удержался и задал необычному прохожему несколько вопросов. Мужчина спросил, всё ли у того в порядке, не жалят ли его пчелы и где их королева. Пчеловод сказал, что с ним всё нормально, его не жалят, а насекомых он несет в новый дом. Также он указал, что королева находится в его кулаке.
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