Парень решил перенести пчел в новое место на своей руке

Автор видео не удержался и задал необычному прохожему несколько вопросов. Мужчина спросил, всё ли у того в порядке, не жалят ли его пчелы и где их королева. Пчеловод сказал, что с ним всё нормально, его не жалят, а насекомых он несет в новый дом. Также он указал, что королева находится в его кулаке.