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Впечатляющий трюк от очень гибкой девушки

Впечатляющий трюк от очень гибкой девушки (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 января 2021 13:23
Сообщество : Спорт
Метки: Девушка   видео   гибкость   интересно   ролики   трюк   
4156
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23-летняя Оля Черника продемонстрировала свою удивительную гибкость. Целеустремленная и уверенная в себе девушка прокатилась под лентой на роликах, сидя на шпагате.

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Метки: Девушка   видео   гибкость   интересно   ролики   трюк   
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24  комментария
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1k
Владимир 5 часов назад
А есть видео с другого ракурса?
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3k
Мих 2 часа назад
Такого полно в сети. Минус.
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6k
Макс 2 часа назад
Впечатляющий трюк от очень гибкой девушкиПосмотреть
Впечатляющий трюк от очень гибкой девушки
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3k
Мих Макс 2 часа назад
Жирненькая свинка.
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17k
kamanch Макс 50 минут назад
Пилять! Где стоп-кадр? Стоп-кадр, спрашиваю, где???
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18k
Сергей Костюнин kamanch 16 минут назад
успокойся не нервничай ))
успокойся не нервничай ))
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−194
kolya lopatin 2 часа назад
Даже не представляю что должен уметь делать парень, который будет подкатывать к этой девушке.
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11k
Alex kolya lopatin 2 часа назад
смазывать подшипники в роликах.
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4k
Руслан 2 часа назад
Лишь бы жрать не готовить.
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490
LisA 2 часа назад
я бы этого мутанта на всякий случай сжег, от греха подальше...
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6k
Сгусток позитива 2 часа назад
Магия))
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811
Симеон Симеонов 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Domax3000 3 часа назад
Впечатляющий трюк от очень гибкой девушки
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7k
Кенвуд 3 часа назад
Прелестно!
Прелестно!Посмотреть
Прелестно!
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4k
Бу 4 часа назад
Сиски у нее тоже зачёт
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50k
pynh 5 часов назад
Впечатляющий трюк от очень гибкой девушкиПосмотреть
Впечатляющий трюк от очень гибкой девушки
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4k
rere82 5 часов назад
я тоже так умею, после третьего стола на свадьбе
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2k
Vladimir Taranovich 5 часов назад
Не тем занята, ох не тем
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31k
Лесли 🥰 6 часов назад
Ого себе! Молодец!
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3k
panama 6 часов назад
Ссылку на тикток забыли
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31k
Опаньки 6 часов назад
фантазия прекрати, еще 2 часа работать!
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