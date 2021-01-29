Впечатляющий трюк от очень гибкой девушки

23-летняя Оля Черника продемонстрировала свою удивительную гибкость. Целеустремленная и уверенная в себе девушка прокатилась под лентой на роликах, сидя на шпагате.
Со стороны трюк кажется совершенно невероятным.
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