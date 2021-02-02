Boston Dynamics показала, как работает новая рука у робособак Spot

Инженеры компании Boston Dynamics продемонстрировали возможности механической «руки», которую можно установить на робопсов Spot. В коротком видео роботы-собаки с помощью руки-манипулятора поднимают различные предметы, копают землю, открывают двери и совершают другие ранее недоступные для них задачи.
Ребята из Boston Dynamics не перестают удивлять. Будущее всё ближе!
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Однако сейчас интересует, как происходит ввод задачи? Нужно каждый раз составлять программу на каждую операцию? Или всё таки достаточно "сказать" машине что-то типа "иди и собери", "принеси то-то" или "пойди закопай"?