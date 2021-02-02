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Boston Dynamics показала, как работает новая рука у робособак Spot

Boston Dynamics показала, как работает новая рука у робособак Spot (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2021 10:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Boston Dynamics   spot   видео   интересно   манипулятор   робот   рука   рука-манипулятор   
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Инженеры компании Boston Dynamics продемонстрировали возможности механической «руки», которую можно установить на робопсов Spot. В коротком видео роботы-собаки с помощью руки-манипулятора поднимают различные предметы, копают землю, открывают двери и совершают другие ранее недоступные для них задачи.

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Метки: Boston Dynamics   spot   видео   интересно   манипулятор   робот   рука   рука-манипулятор   
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3  комментария
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9k
ss Час назад
Блин! Молодцы ребята! Теперь остаётся только ждать, когда они удешевят стоимость продукции и можно будет за пару тысяч евро купить себе такое.
Однако сейчас интересует, как происходит ввод задачи? Нужно каждый раз составлять программу на каждую операцию? Или всё таки достаточно "сказать" машине что-то типа "иди и собери", "принеси то-то" или "пойди закопай"?
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1k
Domax3000 Полчаса назад
На двадцатой секунде видео мне показалось, как он мысленно выматерился и тяжело вздохнул...
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1k
insaider Час назад
Boston Dynamics показала, как работает новая рука у робособак Spot
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