Под метал даже обычный конфликт в такси становится эпичнее

Помните гитариста, который недавно сыграл метал-кавер на речь проповедника , изгоняющего коронавирус? Музыкант из Португалии выпустил новое забавное видео, в котором сделал ссору женщины и таксиста еще горячее, превратив её в часть своего нового трека.
Cсора в такси выходит на новый уровень благодаря забавному гитарному эксперименту.
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