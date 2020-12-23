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Под метал даже обычный конфликт в такси становится эпичнее

Под метал даже обычный конфликт в такси становится эпичнее (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2020 08:32
Сообщество : Юмор
Метки: видео   гитарист   кавер   конфликт   юмор   
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Помните гитариста, который недавно сыграл метал-кавер на речь проповедника , изгоняющего коронавирус? Музыкант из Португалии выпустил новое забавное видео, в котором сделал ссору женщины и таксиста еще горячее, превратив её в часть своего нового трека.

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Метки: видео   гитарист   кавер   конфликт   юмор   
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8  комментариев
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268
insaider 2 часа назад
Эпичненько.
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Ratibor 7 минут назад
Чётко запилил!! Красава!!!
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34k
dima423 17 минут назад
охеренно получилось)))
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18k
SerGProS Полчаса назад
Очень напоминает творчество Генри Роллинза (Rollings Band). Такая же экспрессия и накал
Ссылка youtu.be
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2k
Max Lu Час назад
класс. очень понравилось
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8k
harlamov 2 часа назад
Спокойная женщина.
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2k
Paul harlamov 2 часа назад
Она спокойна лишь потому, что снимает на телефон.
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2k
Max Lu harlamov Час назад
тупая, которая качает права и снимает на камеру. если водитель говорит выходи, то надо выходить. не важно кто там прав, ведь тебя он уже не повезёт
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