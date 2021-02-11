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Парень создал портрет Леонардо Ди Каприо из 400 кубиков Рубика

Парень создал портрет Леонардо Ди Каприо из 400 кубиков Рубика (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2021 09:41
Сообщество : Искусство
Метки: видео   кубик рубика   леонардо ди каприо   портрет   талант   
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Быстро собрать кубик Рубика при должном упорстве способны многие люди. Однако не каждому человеку дано создавать из этой головоломки портреты.

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Метки: видео   кубик рубика   леонардо ди каприо   портрет   талант   
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3  комментария
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4k
Александр Иванов 46 минут назад
Парень!!! Я бы какую-нибудь бабу "собрал"!
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13k
aalexey3 Час назад
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