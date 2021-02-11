Парень создал портрет Леонардо Ди Каприо из 400 кубиков Рубика

Быстро собрать кубик Рубика при должном упорстве способны многие люди. Однако не каждому человеку дано создавать из этой головоломки портреты.
Как превратить процесс сборки головоломки в искусство.
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