Известную песню группы Gorillaz сыграли на музыкальной шкатулке

Музыкант Даниил Мытников сделал интересный кавер на песню британской виртуальной группы Gorillaz «Feel Good Inc.» с помощью музыкальной шкатулки.
Услада для ушей!
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