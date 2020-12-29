FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Музыкальный портал 709 постов • 296 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Музыкальный портал 
Известную песню группы Gorillaz сыграли на музыкальной шкатулке

Известную песню группы Gorillaz сыграли на музыкальной шкатулке (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2020 09:24
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Feel Good Inc   Гориллаз   видео   интересно   кавер   музыкальная шкатулка   
372
1
1
Музыкант Даниил Мытников сделал интересный кавер на песню британской виртуальной группы Gorillaz «Feel Good Inc.» с помощью музыкальной шкатулки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Музыкальный портал"
Метки: Feel Good Inc   Гориллаз   видео   интересно   кавер   музыкальная шкатулка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
936k
Mr.Adamson Автор поста 2 часа назад
Оригинал
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения Житель США сыграл хит Slipknot при помощи огнестрельного оружия и танка Житель США сыграл хит Slipknot при помощи огнестрельного оружия и танка Музыкант сыграл мелодию из «Деревни дураков» на балалайке Музыкант сыграл мелодию из «Деревни дураков» на балалайке Флоппотрон из 64 дисководов и 8 жестких дисков исполнил хит Gorillaz "Feel Good Inc“ Флоппотрон из 64 дисководов и 8 жестких дисков исполнил хит Gorillaz "Feel Good Inc“ Британский телеведущий эффектно завершил прогноз погоды Британский телеведущий эффектно завершил прогноз погоды Спасение оленя со льда замерзшего водоема Спасение оленя со льда замерзшего водоема
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

936626



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Ирина Полякова-вундеркинд из девяностых&nbsp;
10
110
Ирина Полякова-вундеркинд из девяностых 
Жуткий глубоководный монстр, при встрече с которым инфаркт гарантирован
1
46
Жуткий глубоководный монстр, при встрече с которым инфаркт гарантирован
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Думаете, 2021-й будет лучше? А Ванга так не считала!
1
47
Думаете, 2021-й будет лучше? А Ванга так не считала!
Просивший у "дедушки президента" себе под ёлку акций "Роснефти" школьник получил портрет Путина
0
36
Просивший у "дедушки президента" себе под ёлку акций "Роснефти" школьник получил...
Не для бедных: как звезды спускают миллионы на дни рождения детей (20 фото)
Не для бедных: как звезды спускают миллионы на дни рождения детей (20 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Одиночество
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересны#Юмор#прикольные#люди#дети#смешные#авто аварии#коронавирус
#интересно#приколы#россии#истории#аварии#пандемия#картинки#сша#автомир#авария дня
#юмора#животные#Новым годом#китай#коты#прикол#наука#подборки#на различный вкус#автомобили

На что жалуетесь?

Вернуться