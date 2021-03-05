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Пятничное видео, которое необходимо смотреть в слюнявчике

Пятничное видео, которое необходимо смотреть в слюнявчике (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 марта 2021 11:08
Сообщество : Еда
Метки: Закуски   видео   еда   интересно   посиделки   пятница   рыба   
667
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Пятничные вечер – отличный повод собраться компанией друзей у кого-нибудь в гостях, так как работа уже закончилась и начались выходные. А какие шумные посиделки без вкуснейших и вредных закусок?!

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Метки: Закуски   видео   еда   интересно   посиделки   пятница   рыба   
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11k
P.F. 3 часа назад
Мля, чуть слюной не захлебнулся...
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10k
Денис Трубочкин 17 минут назад
у нас в магазе такая же лежит. Хочу взять, но боюсь разочароваться, ибо думаю что все копчение сводится к замачиванию в жидком дыму.
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86
PLATON 54 минуты назад
я ещё вчера как потомственный затраханец начал !
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7k
bum-bum Час назад
сука!
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289
Sergio 2 часа назад
Глядя на ожиревших пузатых гурманов слюна абсолютно не проступила....
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44
Андрей Шпак Sergio 10 минут назад
Зато у тебя епало на 120 кг тянет даже на аватарку не влазит
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20k
hebpat 2 часа назад
эх, я рыбу люблю, для меня \то видео чистое издевательство
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8k
harlamov 3 часа назад
Рыба вкусная, дегустаторы неприятные. Слишком бодипозитивные и словарный запас ограниченный. Бомба, бомба, бомба... очень информативно.
И да, это совсем не реклама)
Fishca - Астраханская рыбка!
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7k
Lev Asriev harlamov 3 часа назад
С языка снял! Сиськи, пузо и убогий лексикон. Как себя не любить надо, чтобы в такое превратиться...
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