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Многие любят свежую рыбу, но не каждый любит ее чистить и отмывать кухню от чешуи. Продемонстрированная в видео хитрость здорово ускорит процесс чистки и облегчит жизнь всем хозяевам и хозяйкам.
Метод хорош как для чистки мелкой рыбы с плотно прилегающей чешуей так и для больших экземпляров.
Авторский пост
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Но, лучше в кипящую воду на пару сек опустить.