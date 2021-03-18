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Как быстро очистить рыбу от чешуи

Как быстро очистить рыбу от чешуи (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 марта 2021 12:10
Сообщество : Фабрика идей
Метки: видео   интересно   рыба   хитрости   чистка   
1190
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Многие любят свежую рыбу, но не каждый любит ее чистить и отмывать кухню от чешуи. Продемонстрированная в видео хитрость здорово ускорит процесс чистки и облегчит жизнь всем хозяевам и хозяйкам.

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Метки: видео   интересно   рыба   хитрости   чистка   
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16  комментариев
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7k
Lev Asriev 2 часа назад
Я, наверное, старовер или еретик, но, вот никогда не видел проблему в чистке рыбы.Тем более карпа. Без терки, без дрели, без керхера,без кипятка. Рыбу в левую руку, нож в правую. От хвоста- и пошел.
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1k
Аркадий Минуту назад
голос ребенка раздражает!
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2
Семен Полчаса назад
ОК,понял. А как поймать такую же рыбу?
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1k
Kolebator Семен 13 минут назад
в магазине
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1k
Лёха Час назад
Ещё вариант: кожу снимают вместе с чешуёй...
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15k
анатолий Час назад
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7k
Cornho 2 часа назад
"Мужскую" часть работы он закончил", блин. А дальше пальчиками пошкрябать не? Ручки отсохнут? "Теперь ты, дорогая, а я лучше камеру подержу!" А женские руки вечные, они всё стерпят, кавалер ё-моё. Типичный пример мужика (слово, которым многие почему-то так любят гордиться), а не мужчины.
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8k
ДядяТоля 2 часа назад
осталось научиться правильно видео снимать.
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538
Оксид Бетона 2 часа назад
Ну так-то и человека легко почистить!
Но, лучше в кипящую воду на пару сек опустить.
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16k
Delhana 2 часа назад
Метод вполне рабочий, реально спасает с чисткой рыб типа линь. Только нельзя перебарщивать с кипятком, иначе чешуя начнет сходить со шкурой, поливать следует умеренно.
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27k
lem02 Delhana 2 часа назад
Полностью с вами согласен!
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2k
vn Delhana 54 минуты назад
Линя вообще можно не чистить, у него чешуя при жарке растворяется. Об этом мне рассказали, когда я почистил 2 рыбины, изрядно так под зае...сь, проверил это на оставшихся не чищеных, получается очень вкусная корочка
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16k
Delhana vn 50 минут назад
Ну тут х/з, наверно если не особо крупный то покатит, брюшко и спинку неудобно жарить чтоб чешуя спеклась та и свежий линь этож просто генератор слизи.
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2k
vn Delhana 46 минут назад
Ну грамм по 800-900 такие, не мелкие и не большие. Попробуйте с одним, потом для себя решите
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