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Весельчаки попили пива с рыбой

Весельчаки попили пива с рыбой

Автор:
11 октября 2022 10:10
Сообщество : Животные
Метки: видео   интересно   люди   отдых   пиво   развлечение   рыба   
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Мужчины решили расслабиться в жаркий день и выпить пива. Компанию им составили несколько любопытных рыб, которые позволили себя погладить.
- А вы рыбов ловите?
- Нет, только подкармливаем и показываем
- Красивое

Источник:

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Метки: видео   интересно   люди   отдых   пиво   развлечение   рыба   
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Viktor 2 часа назад
А рыбе налить?

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8k
Григорий Бабкин 48 минут назад
Два рыбака на берегу. Клёва нет. Достают бутылку, налили по рюмке. В это время поклёвка. Подсекает, на крючке болтается карасик величиной с мизинец. Срывается и в рюмку. Рыбак достаёт его и со злостью - обратно в воду. Налил по новой, выпили и тут началось. Поклёвка за поклёвкой, лещи, карпы, сомы. Не успевают подсекать. Пошла рыбалка.
В это время в садке с рыбой. Сом сазану: - Ё*аный карасик. "Наливают, отпускают".
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Летучий Мыш 49 минут назад
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