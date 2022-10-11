Весельчаки попили пива с рыбой

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Мужчины решили расслабиться в жаркий день и выпить пива. Компанию им составили несколько любопытных рыб, которые позволили себя погладить.
- А вы рыбов ловите?
- Нет, только подкармливаем и показываем
- Красивое
- Нет, только подкармливаем и показываем
- Красивое
Источник:
АНТИФИШКИ
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В это время в садке с рыбой. Сом сазану: - Ё*аный карасик. "Наливают, отпускают".