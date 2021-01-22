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Бабушка с биноклем наблюдает за происходящим вокруг со своего балкона

Бабушка с биноклем наблюдает за происходящим вокруг со своего балкона (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 января 2021 11:24
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бабушка   балкон   бинокль   видео   прикол   
225
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Неизвестный автор запечатлел бабушку, которая наблюдала со своего балкона за происходящим вокруг дома. Любопытную старушку не остановил ни снег, ни мороз.

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Метки: Юмор   бабушка   балкон   бинокль   видео   прикол   
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8  комментариев
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3k
Борис Карабанов Час назад
Автор видеоролика тоже старушка?
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Великий Кормчий 5 минут назад
Бабушка с биноклем наблюдает за происходящим вокруг со своего балкона
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2k
Frank Borman 11 минут назад
Старый кадр, ядреный, проверенный. Умели же когда то готовить чекистов в Высшей Школе КГБ. Это не нынешние ГРУшники, которых то и дело ловят классовые враги. Вон, один чекист даже стал президентом страны.
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12k
Денис 14 минут назад
а в чём интерес того, кто видео-то снимал, я не очень понял? :)
Ну смотрит бабушка в бинокль и чё?

а в чём интерес того, кто видео-то снимал, я не очень понял? :) Ну смотрит бабушка в бинокль и чё?
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14k
Юрий 40 минут назад
На балконе с биноклем, в квартире с кружкой...
На балконе с биноклем, в квартире с кружкой...
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22
Alexander 51 минуту назад
Даже на пенсии бывший работник ВЧК не имеет право на безделье!
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11k
Serg2001 Час назад
"Стук, стук - я твой друг!" .. ))
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50k
pynh Час назад
Такие бабульки везде есть, у нас тоже в соседнем доме около окна с театральным биноклем часто стоит и зыркает. Скучно им, а так движуха =)
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