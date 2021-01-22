Бабушка с биноклем наблюдает за происходящим вокруг со своего балкона

Неизвестный автор запечатлел бабушку, которая наблюдала со своего балкона за происходящим вокруг дома. Любопытную старушку не остановил ни снег, ни мороз.
Наблюдение за наблюдающей.
Источник:
Ссылки по теме:
- Хороший мальчик нагулялся
- Универсальный непристойный жест понимают даже страусы
- Если бы Аладдин попал в Россию
- Какой-то олень зашел в дом без приглашения
- Привет из прошлого: а вы помните свой 2000 год?
15
Понравилось15
Новости партнёров
Загрузка...
Ну смотрит бабушка в бинокль и чё?