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Универсальный непристойный жест понимают даже страусы

Универсальный непристойный жест понимают даже страусы (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2021 08:52
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   прикол   птицы   страус   
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Живущий на ферме страус проявил агрессию по отношению к мужчине. Однако известный во всем мире жест быстро остудил его пыл.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   прикол   птицы   страус   
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2  комментария
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31k
Опаньки Час назад
кто знает, где этот палец был...
может у него плохие ассоциации
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13k
JediJediJedi Полчаса назад
путинский электорат
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Picard

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