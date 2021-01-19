Универсальный непристойный жест понимают даже страусы

Живущий на ферме страус проявил агрессию по отношению к мужчине. Однако известный во всем мире жест быстро остудил его пыл.
Укротил строптивого. А может страус просто был шокирован таким хамством?
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может у него плохие ассоциации