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Парень случайно проверил пистолет на приятеле

Парень случайно проверил пистолет на приятеле (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2021 11:58
Метки: видео   идиот   люди   магазин   неудача   пистолет   покупка   прикол   
2367
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1
В оружейном магазине парень на своем личном примере показал,что будет, если оружие попадет в руки не самому умному человеку.

Источник:

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Метки: видео   идиот   люди   магазин   неудача   пистолет   покупка   прикол   
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18k
SerGProS Час назад
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Серега 4 минуты назад
только после установки этого дополнения смог посмотреть видос FlashPlayer - SWF to HTML
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1k
Роман Гамзалиев 20 минут назад
Ожидаемо .... бросается в глаза , что отношение к предмету как к игрушке ))
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1k
Чучело Мяучело Полчаса назад
Оружие - это вам не 8 марта
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1k
Anubis17 Полчаса назад
Всё потому что без маски
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20k
Юрьевич 42 минуты назад
Продавец не уследил. Если мне не изменяет память, то заряжать оружие в магазине категорически запрещено.
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20k
Юрьевич 11 минут назад
Напомнило...
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11k
Alex Юрьевич 2 минуты назад
как бы да, но обрати внимание, выстрел он сделал из своего пистолета, который достал из штанов и прятал за стойкой, видимо показывал что то.
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11k
робт Юрьевич 48 секунд назад
он вообще то свой достал
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13k
Alex 50 минут назад
Парень случайно проверил пистолет на приятелеПосмотреть
Парень случайно проверил пистолет на приятеле
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2k
Max Lu 52 минуты назад
глупо, хоть видно аккуратно обращался, но для этого всё же есть отдельные места, где дуло смотрит в песок
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618
Alexander Час назад
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1k
Леонид Час назад
Имею вопрос, а как у него оказался снаряженный магазин , в помещении где стрелять не надо? Зачем консультант ему его дал? Ну просто интересно как получить деньги с человека , которому ты только что дал пистолет с полной обоймой?
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12k
Роберт Шекли Леонид Час назад
Ты как смотрел?
На 0:9 видно, что он со своим пестиком пришел и снял с него 3 патрона. Решил показать как правильно заряжать новый пестик
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1k
kiber Леонид Час назад
Он пришёл со своим. Магазин отстегнул, а из патронника забыл. Придурок.
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1k
Леонид Роберт Шекли Час назад
Да в глаза долблюсь.
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1k
kiber Час назад
бухой что ли? Как так можно
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8k
БарНалей 2 часа назад
Ну тут ладно. Не известно какой навык у чувака. Но меня всегда удивляли истории про "чистил оружие и погиб" в отношение к кадровым боевым офицерам.
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650
Максим БарНалей 2 часа назад
Так в своё время списывали самоубийства. Лучше неосторожное обращение с оружием, чем самоубийство. В таком случае командир части получал взыскание, а замполита увольняли.
Сейчас не знаю, может действительно ухудшилась кадровая политика.
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2k
Max Lu БарНалей 53 минуты назад
я слышал что со временем просто привыкают к опасноти или становятся халатными, т.к. каждый день дулом этим крутят. вот и происходят такие несчастные случаи
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8k
БарНалей Max Lu 36 минут назад
Хм. Возможно. Но я считал, что там элементарная моторика уже должна действовать.
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2k
Max Lu БарНалей Полчаса назад
ну вот в этом видео действовала, но по ходу рикошетом попало )))

не зря же говорят что к оружию ВСЕГДА надо относиться как к заряженному
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12k
Пумба 2 часа назад
Парень случайно проверил пистолет на приятеле
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26k
Acu900 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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