Парень случайно проверил пистолет на приятеле

В оружейном магазине парень на своем личном примере показал,что будет, если оружие попадет в руки не самому умному человеку.
С такими друзьями и врагов не надо
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На 0:9 видно, что он со своим пестиком пришел и снял с него 3 патрона. Решил показать как правильно заряжать новый пестик
Сейчас не знаю, может действительно ухудшилась кадровая политика.
не зря же говорят что к оружию ВСЕГДА надо относиться как к заряженному