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Сообщество Без кота и жизнь не та 771 пост • 352 подписчика подписаться
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"Ни о чем не жалею": реакция кота на кошачью мяту

"Ни о чем не жалею": реакция кота на кошачью мяту (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 января 2021 14:09
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Реакция   Юмор   видео   кошачья мята   курьезы   наркоман   наркотики   прикол   
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Девушка решила снять на видео реакцию своего кота на кошачью мяту. Она открыла банку с растением перед питомцем и он сразу же превратился в матерого наркомана.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   кошачья мята   курьезы   наркоман   наркотики   прикол   
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5  комментариев
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11k
Serg2001 2 часа назад
А передозняка не будет?...))
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7k
Izrin Maria Serg2001 Час назад
Передозировка грозит ккошке перегрузкой центральной нервной системы и летальным исходом.
Передозировка грозит ккошке перегрузкой центральной нервной системы и летальным исходом.
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2k
Макар Полчаса назад
"Ни о чем не жалею": реакция кота на кошачью мяту
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36k
Элек Мек Час назад
"Ни о чем не жалею": реакция кота на кошачью мяту
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3k
ваня панкин Час назад
завал упоротый...
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