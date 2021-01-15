"Ни о чем не жалею": реакция кота на кошачью мяту

Девушка решила снять на видео реакцию своего кота на кошачью мяту. Она открыла банку с растением перед питомцем и он сразу же превратился в матерого наркомана.
Хозяйка позволила коту попробовать кошачью мяту и пожалела об этом. Похоже, что питомец не скоро вновь увидит вожделенный наркотик.
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