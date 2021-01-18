Велосипедиста ждал неприятный сюрприз на лесной дороге

Во время поездки по лесной тропе велосипедист наткнулся на диверсанта и чуть не наехал на мину. От подрыва его уберегла хорошая реакция.
Это конечно лучше, чем медведь, но тоже опасно.
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Метки: Велосипедист видео люди неожиданно прикол
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