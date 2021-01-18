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Велосипедиста ждал неприятный сюрприз на лесной дороге

Велосипедиста ждал неприятный сюрприз на лесной дороге (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2021 13:27
Сообщество : Юмор
Метки: Велосипедист   видео   люди   неожиданно   прикол   
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Во время поездки по лесной тропе велосипедист наткнулся на диверсанта и чуть не наехал на мину. От подрыва его уберегла хорошая реакция.

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Метки: Велосипедист   видео   люди   неожиданно   прикол   
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9  комментариев
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6k
Серега 2 часа назад
не успела мину поставить
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8k
Атеист 22 минуты назад
Это просто новый дорожный знак: "Опасность! Велосипедист, впереди полная жопа, сбавь скорость!"
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5k
Николай Полчаса назад
Саперы они такие....
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7k
Кенвуд 36 минут назад
Метит путь, чтоб не заблудиться.
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8k
Rihovich 56 минут назад
Хмм... Думаю вариант заголовка: "Велосипедист чудом не влетел в полную жопу!"
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31k
Опаньки Час назад
А потом бы на Обаму все свалили бы
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30k
Alex Час назад
Засранец-минер
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6k
SSD 2 часа назад
Велосипедиста ждал неприятный сюрприз на лесной дороге
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31k
Опаньки SSD Час назад
"Это Вы еще в ракете не смотрели..."
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