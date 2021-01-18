Пушистый борец за трезвость

Кот приходит в ярость, когда видит пьющую пиво хозяйку. Как только женщина пытается поднести бутылку к своему рту, пушистый трезвенник устраивает ей "куськонтроль".
Попытки "закотировать" хозяйку.
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