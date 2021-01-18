FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 774 поста • 353 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та 
Пушистый борец за трезвость

Пушистый борец за трезвость (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2021 10:39
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Реакция   Юмор   алкоголь   видео   животные   кот   прикол   хозяйка   
356
1
1
Кот приходит в ярость, когда видит пьющую пиво хозяйку. Как только женщина пытается поднести бутылку к своему рту, пушистый трезвенник устраивает ей "куськонтроль".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Реакция   Юмор   алкоголь   видео   животные   кот   прикол   хозяйка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Serg2001 Час назад
"Чо ты как жлоб в одну харю бухаешь?! Накапала бы валерианки!" - как бы говорит котэ.. ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
aalexey3 Час назад
Тут либо кот хочет прибухнуть, либо хозяйка напивается и после этого избивает кота, и он хочет этого недопустить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
«Она вампирша»: снимки мамы с дочкой 20 лет спустя поразили Сеть (3 фото) «Она вампирша»: снимки мамы с дочкой 20 лет спустя поразили Сеть (3 фото) Когда поставила на скачки последнюю миску с кормом Когда поставила на скачки последнюю миску с кормом Пёс проиграл в схватке с самим собой Пёс проиграл в схватке с самим собой Ворона, которая мечтала стать воздушной акробаткой Ворона, которая мечтала стать воздушной акробаткой Антикризисная новогодняя хлопушка Антикризисная новогодняя хлопушка Горилла-шутник похищает своих детенышей, заставляя самку гоняться за ним Горилла-шутник похищает своих детенышей, заставляя самку гоняться за ним
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

605655



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Спасение кота из западни
1
99
Спасение кота из западни
25 случаев, когда люди получили заслуженное возмездие по закону кармы
4
125
25 случаев, когда люди получили заслуженное возмездие по закону кармы
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как разделать селедку на филе
7
17
Как разделать селедку на филе
Лукашенко: Беларусь откажется от автомобилей с ДВС раньше Европы
1
30
Лукашенко: Беларусь откажется от автомобилей с ДВС раньше Европы
«Она вампирша»: снимки мамы с дочкой 20 лет спустя поразили Сеть (3 фото)
«Она вампирша»: снимки мамы с дочкой 20 лет спустя поразили Сеть (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Предвыборные обещания
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#фото#СССР#кино#Россия#позитив#Автомобиль#коты#смешные#война
#Юмор#история#сша#приколы#истории#прикол#актеры#люди#на различный вкус#в мире
#факты#животные#картинки#прикольные#настроение#подборка#комментарии#общество#художник#сарказм.

На что жалуетесь?

Вернуться