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Волчья стая. 45-я бригада: как воевала самая крутая воинская часть спецназа ВДВ

Волчья стая. 45-я бригада: как воевала самая крутая воинская часть спецназа ВДВ (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 января 2021 17:14
Метки: Бригада   Россия   армия   боевики   вдв   солдат   спецназ   чечня   
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Спецназовцы данного соединения российских воздушно-десантных войск воевали в обеих чеченских кампаниях, принуждали Грузию к миру (грузино-абхазский и грузино-осетинский конфликты). Более десятка бойцов бригады спецназа ВДВ стали Героями России, пятеро – посмертно.

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Метки: Бригада   Россия   армия   боевики   вдв   солдат   спецназ   чечня   
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18  комментариев
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Kungs Полчаса назад
Мой старший брат некогда служил командиром взвода, а потом и роты в 901 ОДШБ. Начинал службу ещё у нас в Латвии, в Алуксне... Дочку и сына постоянно приучал к уважению по отношению к России. Неоднократно его дети совершали прыжки с парашютом. Словом, верен своему прошлому и всегда с уважением к российской армии. Латыш, русский - какая разница? Важно помнить кому ты присягал и не предавать помять своих предков - офицеров и командиров советской и красной армии... Было всё же интересно посмотреть.
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Том Джоуд 2 часа назад
Видео-озвучка тоже. На "отьеbись" сделано.
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Сеня Горбунков Автор поста Том Джоуд Час назад
Автор видео человек с ограниченными возможностями как может так и делает, а вы лучше бы поддержали чем обсирать не разобравшись!
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2k
Том Джоуд Сеня Горбунков 58 минут назад
Я не обсирал, я высказал свое мнение. Я любитель читать. Видео смотрю редко. Прочитать не смог. Видео тоже не осилил. Из-за озвучки. Явно голосовой движок. Хотя тема мне интересна. Надеюсь, моя критика Вас не остановит. А только поможет. Плюс я поставил. Минусы не ставлю даже упоротым дуракам.
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Том Джоуд Сеня Горбунков 49 минут назад
Я когда после ранения в глаз, год восстанавливался, читать нельзя было. Я книжки по Кул Ридеру, по голосовому движку слушал. Ваша озвучка, мне этот электронный акцент напомнила.
Но тогда, голосовые движки, совсем жуткие были.
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Сеня Горбунков Автор поста Том Джоуд 40 минут назад
Спасибо за критику! приятно общаться с такими людьми как вы! Автор виде 38 мужчина получивший ранение в горячей точке, инвалид не может говорить, пользуется голосовым движком, я как могу ему помогаю.
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Том Джоуд Сеня Горбунков Полчаса назад
Если это так, удачи ему. Чистого неба!
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Том Джоуд 2 часа назад
Текст как ткань. Ну, хоть бы, ТС абзацы выделил. А так - как-будто на ковер посмотрел.
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3k
schmubu 2 часа назад
тема сама по себе - интересная, полезная и нужная.
форма, в которой эта тема здесь преподносится- ниже плинтуса.
ТС - гандон и лайкодрочер, тупо скопипастил текст. не думая, не читая, не говоря уж о том, чтобы текст отформатировать. Абзацы отметить, знаки препинания расставить. т.е. его эта тема не интересует вообще, он тупо скопипастил просто просто ради плюсиков.
Сеня, за это тебе, гандону, заслуженный минус.
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Сеня Горбунков Автор поста Том Джоуд Час назад
Исправлено, так же есть видео, сам монтировал не судите строго!
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schmubu Сеня Горбунков 44 минуты назад
я "гнидосные" комментарии пишу только таким гнидам, как ты - полуграмотным, тупым, быдловатым ПТУ-шникам, которые вообразили себя говноблогерами, и начали хайповать и лайкодрочить на темах, которые никого не оставляют равнодушными.
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schmubu Сеня Горбунков 40 минут назад
ну хоть текст отформатировал. хоть так...
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Сеня Горбунков Автор поста schmubu 38 минут назад
Ты здохнишь скоро от своей злости, обиженный ты жизнью человек, желаю тебе всего хорошего крепись и все у тебя наладится
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schmubu Сеня Горбунков Полчаса назад
я ж тебе, тупарь, объяснил - я человек-то мирный и вежливый, вот только таких ушлёпков, как ты, недолюбливаю.
потому-что вы готовы ради плюсиков любую тему извратить и изнасиловать.
"здохнишь" пишется как "сдохнешь", жертва ты ЕГЭ.
букварь себе купи...
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