Волчья стая. 45-я бригада: как воевала самая крутая воинская часть спецназа ВДВ

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Спецназовцы данного соединения российских воздушно-десантных войск воевали в обеих чеченских кампаниях, принуждали Грузию к миру (грузино-абхазский и грузино-осетинский конфликты). Более десятка бойцов бригады спецназа ВДВ стали Героями России, пятеро – посмертно. Уничтожили свыше 700 боевиков По официальным данным Минобороны РФ, датой образования 45-го отдельного полка специального назначения ВДВ считают июль 1994-го – этот опСпН образовался на базе 901-го отдельного ДШБ и 218-го отдельного батальона спецназа.Практически с первых дней войны в Чечне 45-й опСпН участвовал в этой кампании, а затем и во второй, когда боевики вторглись в Дагестан. Согласно статистике Минобороны РФ, выполняя боевые задачи, спецназовцы уничтожили в Чечне с 1994-го по 2006-й годы свыше 700 боевиков, ранили около полутора тысяч и пленили более 120 бандитов.В конце лета 2008 года в операции по принуждению Грузии к миру два разведотряда бригады спецназа ВДВ потопили 6 грузинских военных катеров, захватили 5 переносных зенитно-ракетных комплексов, свыше сотни единиц автоматического и короткоствольного оружия, почти тонну разного рода боеприпасов и 5 единиц бронетехники.Крылатый спецназ Журналистам телеканала «Звезда» офицеры 45-й бригады разведки ВДВ на условиях анонимности рассказали не только об особых условиях отбора кандидатов в это соединение (в нем остаются служить далеко не все претенденты, поскольку нормативы, условия и требования выше, чем в остальных частях ВДВ), но и об особенностях подготовки бойцов спецподразделения. Десантники-спецназовцы больше, чем кто-либо из военнослужащих других родов войск, расходуют боеприпасы – в каждом боевом выходе непременно проводятся стрельбы.Командование полка подобную практику только поощряет, полагая, что чем чаще десантник-разведчик будет стрелять, тем результативнее он сработает в реальных боевых условиях. На вооружении бригады наисовременнейшая бронетехника и самые последние образцы специального снаряжения. Спецназовцы бригады наблюдают за районами вылазки с помощью отечественных беспилотников. Еще одна отдельная группа специально подготовленных десантников имеет навыки точечной высадки с помощью уникальных парашютных систем «Арбалет-2» – «арбалетчики» на таких устройствах способны приземлиться в квадрат с точностью до полуметра и с ходу вступить в бой.Русский Рэмбо За все время существования бригады спецназа порядка 2 тысяч его солдат и офицеров были награждены боевыми орденами и медалями. Описывая биографию одного из самых известных ветеранов 45-й бригады спецназа ВДВ – Героя России Анатолия Лебедя, информагентство РИА-Новости отмечало его богатое боевое прошлое.В качестве бортового техника Ми-8 Лебедь полтора года служил в Афганистане, в середине 90-х добровольцем пошел воевать за сербов, участвовал в Косовской войне как солдат югославской армии. В конце 1999 года добровольцем полетел в Махачкалу, предварительно на свои деньги купив военную экипировку – хотел защищать Дагестан от боевиков.История этого знаменитого русского офицера достойна отдельного материала, который вы можете найти на нашем сайте. "Вызываю огонь на себя" Еще один Герой России, офицер-спецназовец подполковник Андрей Непряхин также отправился воевать на Северный Кавказ в 1999 году добровольцем.Он на тот момент был уволен из рядов ВС РФ в запас, но добился восстановления. Назначенный замкомбата 45-го опСпН, Андрей Непряхин неоднократно в составе разведгруппы совершал удачные рейды по тылам боевиков – после их вылазок уничтожались укрепленные пункты бандформирований, да и сами разведчики только за декабрь 1999 года сожгли 4 автоцистерны с нефтепродуктами и уничтожили свыше 30 боевиков. Десантники же потерь не имели.При ночной разведке высоты в районе селения Зандак (Ножай-Юртовский район Чечни) Андрей Непряхин хитростью выманил боевиков из этого укрепленного объекта – по нему отработала артиллерия, бандиты ушли. Но Непряхин знал – через пару часов они вернутся. Разведгруппа взобралась на высоту с хорошо оборудованными и замаскированными позициями.Там было обнаружено много оружия и взрывчатки. Спецназовцы вступили в неравный бой с вернувшимися на высоту боевиками, Непряхин получил ранение в живот (стрелявшего в него боевика десантник уложил из своего ТТ). В конце концов, командир разведгруппы вызвал по рации огонь на себя. В итоге разведчики вышли из четырехчасового боя, не потеряв никого убитыми. Перенеся несколько операций, гвардии подполковник Андрей Непряхин выжил и был удостоен звания Героя РФ.