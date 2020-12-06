Как Вован тест на десантника проходил

Разбивание бутылки об голову уже давно стало одним из показательных выступлений бойцов ВДВ. Выглядит это шокирующе и одновременно эффектно. Правда не всем удаётся освоить этот трюк.
Есть легенда, о том, зачем били бутылки об головы первые десантники. Якобы, в самом начале становления ВДВ как рода войск провинившихся солдат в качестве наказания заставляли долгое время стоять на голове, а точнее - на лбу. Кожа в этом месте дубела, теряла чувствительность и в итоге об голову можно было разбить бутылку.
Естественно, на голове теперь не стоят, а вот от эффектного трюка так и не отказались. Современные доморощенные экстремалы поступают проще - они надевают головной убор, чтобы смягчить удар. Но, порой, даже это им не помогает.
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Это в СССР бутылка из под водки хрупкая была)))