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Как Вован тест на десантника проходил

Как Вован тест на десантника проходил (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 декабря 2020 13:05
Сообщество : Юмор
Метки: бойцы   бутылка   вдв   десантура   солдаты   тренировки   юмор   
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Разбивание бутылки об голову уже давно стало одним из показательных выступлений бойцов ВДВ. Выглядит это шокирующе и одновременно эффектно. Правда не всем удаётся освоить этот трюк.

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Метки: бойцы   бутылка   вдв   десантура   солдаты   тренировки   юмор   
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66  комментариев
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3k
Горожанин 12 часов назад
Не так все. Традиция вышла из конкретных боевых условий. Десантники врывались на позиции врага, но с ограниченными возможностями в боеприпасах в итоге всегда вступали в рукопашный бой. Фрицы в войну хорошо снабжались. У них всегда было много запасов шнапса, коньяка и вина, все в бутылках. Разбивание бутылки о собственную голову позволяло десантнику в тылу врага и критической ситуации быстро получить удобное колюще-режущее оружие - острое горлышко бутылки. Десантники перерезали им горла фашистам и побеждали. Практика показала свою эффективность. С тех пор она закрепилась в десанте и после войны. Тем более, что потом Советская Армия стала снабжаться все лучше и лучше. Своих бутылок стало полно, девать некуда. А в 90-годы в период развала в России Армии - бутылки стали одним из основных ударных комплексов десанта. У десантников - девиз: все, что под рукой в бою - это оружие. А если ещё оружие применять с головой - то российский десантник вообще непобедим. (с))
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3k
Миха 50 минут назад
Ни руки, ни мозгов
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8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 58 минут назад
Ну и название топика. Я было про солнцеликого подумал...
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−72
Плюшкинъ Час назад
бутылки сейчас другие делают, очень крепкие. Скорее голова разобьется.

Это в СССР бутылка из под водки хрупкая была)))
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9k
Нихуахуа 2 часа назад
Лет двадцать пять назад, в общаге, сидели по пьяне в курилке. Все уже служивые. Один друг, дай бог ему здоровья, служил морпехом. И так слово за слово, берёт бутылку, никаких беретов и платочков на голове... Херась... Бутылка вдребезги, башка друга абсолютно не пострадала. Я чесслово ахренел. Правда после, спустя месяцы и годы, сколько его не просили, сколько бы мы не выпили, ни разу не повторил. Но это реально было.
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1k
Женя Женя78 3 часа назад
них...них...них... уясе
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12k
ЦСКА 3 часа назад
Старейший ролик в тему, с украинцем Васей в главной роли:
Ссылка www.youtube.com
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1k
Grandelo 3 часа назад
Смотреть можно с 3 минуты, можно и с начала.
Ссылка www.youtube.com
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9k
Нихуахуа Grandelo 2 часа назад
Да не оскудеет земля русская...
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1k
Grandelo 3 часа назад
К концу ролика, что то уже не хотелось смеяться.
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50
BreakingBad 5 часов назад
нужно было слева и справа бить.получились бы рожки.которые ему были бы очень к уму.
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3
itobservice 5 часов назад
Вовану совсем не смешно
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3k
Дмитрий Барановский 5 часов назад
Чем больше в армии дубов...
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1k
zenon 5 часов назад
Сначала, я же это видел, знакомый рассказал. Проверяют голову магнитом. Если магнит прилипает, то тут же бьют бутылкой. После снова проверяют, магнит уже не должен прилипать, голова размагнитилась, что и требовалось доказать.
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26k
Rest Tremor 6 часов назад
Как Вован тест на десантника проходил
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2k
RRK 7 часов назад
Если армейское мясо вовремя не уничтожилось, то оно начинает самоуничтожаться))
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5k
Александр 7 часов назад
Бутылка может оказаться прочнее головы, такое случается....
Бутылка может оказаться прочнее головы, такое случается....
Бутылка может оказаться прочнее головы, такое случается....
Бутылка может оказаться прочнее головы, такое случается....
Бутылка может оказаться прочнее головы, такое случается....
Бутылка может оказаться прочнее головы, такое случается....
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770
Владимир 7 часов назад
Тем временем его жена, видимо, с кем-то развлекалась. И народная примета про рога начала воплощаться.
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301
Serg Dex 8 часов назад
Сейчас много всяких запретов, туда не лезь туда не заходи, по-сути государство вмешивается в естественный отбор, а потом удивляемся как такие индивидуумы до таких лет доживают, да ещё и плодятся.
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4k
просто Дмитрий 8 часов назад
Помню, в детстве, на спортивных сборах, на спор я пустой бутылкой смял "в гармошку" цинкованное ведро. А про десантуру... не мечтал, поэтому и "повторять" не пытаюсь
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365
Alexander Kolesnikov 8 часов назад
Настоящий умище не спрятать! Так и лезет наружу!
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8k
Алексей 8 часов назад
Как Вован тест на десантника проходил
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