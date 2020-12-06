Как Вован тест на десантника проходил

Есть легенда, о том, зачем били бутылки об головы первые десантники. Якобы, в самом начале становления ВДВ как рода войск провинившихся солдат в качестве наказания заставляли долгое время стоять на голове, а точнее - на лбу. Кожа в этом месте дубела, теряла чувствительность и в итоге об голову можно было разбить бутылку.