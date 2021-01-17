Меня реакция людей городских неизменно "радует". Они смотрят на белую медведицу с медвежатами, которая припёрлась явно не в свою среду обитания и умиляются. А чему умиляетесь? Такая тварь убьёт любого из вас, квартирные жители, с одного удара лапой. Главная благодарность жителей должна поступить в адрес собак. Слаженно, агрессивно, умно и смело они защитили людей. При попытке медведицы переть буром собаки наоборот пёрли в ответ, не боялись.
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Заодно есть классный момент - с 41 секунды медведица пробует напасть на одного из псов, он слева как раз один оставался. И тут же пара псов справа разделяется и один из них смело бежит на подмогу товарищу. Красавец! Орёл!
На пятой секунде медведица пробовала на троих сразу переть, пользуясь массой, но получила отпор такой, что сразу попятилась, не помогло и вставание за задние лапы.
Вот именно такие собаки и дали возможность людям стать современным видом. Без собак это было бы невозможно. Мы бы не выжили в тундростепной зоне с теми результатами, с которыми выжили. Мы бы тратили несуразно огромное время на охрану по ночам, на охоту и охота всегда была бы не такой успешной как с собаками.
Белый медведь вблизи жилья -это уже плохо, а уж медведица с медвежатами - на порядок хуже.
Легко говорить, когда ты этих зверушек видишь в телевизоре. А вот когда волки задрали твою собаку просто внаглую прямо в деревне или медведь убил коня в 300 метрах от ближайшего дома, начинаешь понимать, что хищников нужно контролировать, чтобы людей они боялись и не наглели настолько, чтобы заходить в человеческие поселения.
На пятой секунде медведица пробовала на троих сразу переть, пользуясь массой, но получила отпор такой, что сразу попятилась, не помогло и вставание за задние лапы.
Вот именно такие собаки и дали возможность людям стать современным видом. Без собак это было бы невозможно. Мы бы не выжили в тундростепной зоне с теми результатами, с которыми выжили. Мы бы тратили несуразно огромное время на охрану по ночам, на охоту и охота всегда была бы не такой успешной как с собаками.
Белый медведь вблизи жилья -это уже плохо, а уж медведица с медвежатами - на порядок хуже.
Легко говорить, когда ты этих зверушек видишь в телевизоре. А вот когда волки задрали твою собаку просто внаглую прямо в деревне или медведь убил коня в 300 метрах от ближайшего дома, начинаешь понимать, что хищников нужно контролировать, чтобы людей они боялись и не наглели настолько, чтобы заходить в человеческие поселения.
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П.С. В свое время друзья смеялись, когда рассказывал, что бурому мишке к лоб из охотничьего ружья не пробьёшь. Медведь - это реально очень опасно.
Ну и для разрушения некоторых стереотипов.
Но медведей не люблю. Бегал от такого бурого с речки,роняя кал и удочки.))) Хорошо что летом и хорошо что от сытого. А то бы не съ"бался.