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Вот именно такие собаки и дали возможность людям стать современным видом

Вот именно такие собаки и дали возможность людям стать современным видом (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 января 2021 10:55
Метки: верные   животные   собаки   умные   
1141
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Меня реакция людей городских неизменно "радует". Они смотрят на белую медведицу с медвежатами, которая припёрлась явно не в свою среду обитания и умиляются. А чему умиляетесь? Такая тварь убьёт любого из вас, квартирные жители, с одного удара лапой. Главная благодарность жителей должна поступить в адрес собак. Слаженно, агрессивно, умно и смело они защитили людей. При попытке медведицы переть буром собаки наоборот пёрли в ответ, не боялись.
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Метки: верные   животные   собаки   умные   
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17  комментариев
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9k
Schandmaul 2 часа назад
медвеице забыли сказать, что ей туда нельзя, а читают они плохо.
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3k
ezhik 8 минут назад
была бы она без медвежат, возможно был бы другой расклад
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22
Al_goritm 9 минут назад
Вот так и работают СМИ))). На другом сайте это же видео называется: "Храбрая мать защищает своих детей от напавших на них злобных собак" (буквально не помню, но суть такова). И комментарии там совсем другие.
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1k
Sergiy Rambus Час назад
Ппц псы здоровые.
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−1
Дмитрий Клочков Час назад
Медведь выходит к людям только от голода.
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57k
Опиум для народа Дмитрий Клочков 18 минут назад
Нет. Они очень даже махом переквалифицируются в попрошаек. Ведь куда проще выпросить или на мусорке пожрать,чем заниматься собирательством типа вершки-корешки или охотой.
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3k
tamin Час назад
3 момента. Это собаки прямо огонь. Прямо проф. Отгоняют медведицу. 2. Медведь в городе-это ппц. Полностью поддержу автора. Особенно с детёнышами. Собаки молодцы. А то возможно другую новость читали бы, как медведь задрал семью. И третий. Мишка опасен до ужаса. Он быстрый, сильный, всеядный. Ходит тихо, убивает быстро. Если такой зверь вышел к людям и не боится, его скорее всего надо убивать, к сожалению. Вопрос. Где блин менты или охотники?
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9k
Schandmaul tamin Час назад
может быть это не редкость, что медведи заходят в город, а это может быть только самая окраина и его вовремя заметили. И снимает может быть охотник, зачем стрелять в зверя если собаки справятся
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10k
Сибирячка 2 часа назад
У брата жеребая кобыла палась сразу за огородом. До ближайшего леса км 2-3, брат был спокоен. Но вечером обнаружил, что кобыла ожеребилась и волки утащили жеребенка и ее сильно покусали .Вероятно она пыталась отбить жеребенка. Вот вам и жалость к санитарам леса.
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1k
Herr Mannelig Сибирячка 2 часа назад
Бывает, волки же не знали, что нельзя, а брату не стоило бы кобылу перед родами выпускать надолго из поля зрения.. Хотя моë мнение можно не учитывать, я в кобылах и их родах мало разбираюсь
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1k
satra 2 часа назад
Неприятная, конечно, картина. Да и один медвежонок прям за мамку так трогательно прячется, но автор прав. Медведь в месте обитания человека - это очень плохо. Возможно кто-то из горе туристов медведицу прикормил в свое время.
П.С. В свое время друзья смеялись, когда рассказывал, что бурому мишке к лоб из охотничьего ружья не пробьёшь. Медведь - это реально очень опасно.
Ну и для разрушения некоторых стереотипов.
Ссылка www.youtube.com
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57k
Опиум для народа satra 2 часа назад
Всё относительно. Человек же припёрся в среду обитания медведя и ничё.)
Но медведей не люблю. Бегал от такого бурого с речки,роняя кал и удочки.))) Хорошо что летом и хорошо что от сытого. А то бы не съ"бался.
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19k
hebpat satra 2 часа назад
не хилая такая белочка
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12k
ЦСКА hebpat 6 минут назад
Медвежонок...
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1k
Herr Mannelig 2 часа назад
Крайне неэффективно и опасно нападать на такую зверюгу с морды, но у них скорее была задача создать побольше шума, чтоб ушла
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1.6M
Иван Кемеров Автор поста Herr Mannelig 2 часа назад
Собаки ведут себя умно, и заметьте, человеку, снимающему, они не закрывают линию выстрела, надеются, что он не сюжет для ютюба снимает а целится и поможет им огнем и маневром.
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5k
vitenok Иван Кемеров Час назад
Так человек потом и присесть может , если застрелит медведицу. В том то и проблема, белых медведей стрелять нельзя, а в городе пищу в мусорках найти легко. Поэтому там это действительно проблема. Писали уже неоднократно, что чиновники просто не решают эту проблему, и люди остаются один на один с гуляющими по городу медведями. Есть видео, где в городе, среди домов, они сразу по несколько штук бродят, а люди их с окон снимают.
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