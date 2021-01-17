Заодно есть классный момент - с 41 секунды медведица пробует напасть на одного из псов, он слева как раз один оставался. И тут же пара псов справа разделяется и один из них смело бежит на подмогу товарищу. Красавец! Орёл!



На пятой секунде медведица пробовала на троих сразу переть, пользуясь массой, но получила отпор такой, что сразу попятилась, не помогло и вставание за задние лапы.



Вот именно такие собаки и дали возможность людям стать современным видом. Без собак это было бы невозможно. Мы бы не выжили в тундростепной зоне с теми результатами, с которыми выжили. Мы бы тратили несуразно огромное время на охрану по ночам, на охоту и охота всегда была бы не такой успешной как с собаками.



Белый медведь вблизи жилья -это уже плохо, а уж медведица с медвежатами - на порядок хуже.



Легко говорить, когда ты этих зверушек видишь в телевизоре. А вот когда волки задрали твою собаку просто внаглую прямо в деревне или медведь убил коня в 300 метрах от ближайшего дома, начинаешь понимать, что хищников нужно контролировать, чтобы людей они боялись и не наглели настолько, чтобы заходить в человеческие поселения.