Не подходите, у хозяина обед!

Верный пес породы австралийский хилер решил защитить своего хозяина от стада любопытных коров. Недовольное мычание бурёнок и забавное клацанье челюстей четвероногого друга прилагаются.
Ни шагу ближе!
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А тут тёлки всякие на чужой каравай зарятся.