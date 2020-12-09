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Не подходите, у хозяина обед!

Не подходите, у хозяина обед! (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2020 13:20
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   защита   коровы   пастух   собака   
869
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Верный пес породы австралийский хилер решил защитить своего хозяина от стада любопытных коров. Недовольное мычание бурёнок и забавное клацанье челюстей четвероногого друга прилагаются.

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Метки: видео   животные   защита   коровы   пастух   собака   
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3  комментария
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Alex König 37 минут назад
У меня Жук был. Дворняга. Как пастух не очень. НО! ЛАГЕРЬ охранял четко!)))
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1k
Николай Полчаса назад
А ну разбежались! Это моя корова, тьфу, хозяин, я его дою!
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7k
Izrin Maria 56 минут назад
Хозяин, небось, бутер жрёт. Краешек - собачке!
А тут тёлки всякие на чужой каравай зарятся.
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