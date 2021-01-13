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Схватка роботов-пылесосов под эпичный саундтрек

Схватка роботов-пылесосов под эпичный саундтрек (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 января 2021 12:23
Сообщество : Юмор
Метки: Пианино   Юмор   видео   мортал комбат   прикол   робот-пылесос   
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Мужчина увидел, как его роботы-пылесосы дерутся за ковер и решил подыграл им на пианино. Видео рекомендуется смотреть со звуком.

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Метки: Пианино   Юмор   видео   мортал комбат   прикол   робот-пылесос   
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Сибиряк 44 минуты назад
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vorkuta-72 Полчаса назад
Эпично...
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2k
Свирепый Бамбр 45 минут назад
.хуета
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