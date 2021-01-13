Схватка роботов-пылесосов под эпичный саундтрек

Мужчина увидел, как его роботы-пылесосы дерутся за ковер и решил подыграл им на пианино. Видео рекомендуется смотреть со звуком.
Когда обстановка накалена до предела.
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Метки: Пианино Юмор видео мортал комбат прикол робот-пылесос
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