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Сообщество Без кота и жизнь не та 765 постов • 350 подписчиков подписаться
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Ночной кошмар владельца натяжного потолка

Ночной кошмар владельца натяжного потолка (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2021 11:04
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   видео   животные   кот   коты   кошка   натяжной потолок   прикол   
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Живущая у автора видео кошка давно хотела изучить натяжной потолок. И наконец этот момент настал! Вместе с сообщником она проверила натяжной потолок на прочность.

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Метки: Юмор   видео   животные   кот   коты   кошка   натяжной потолок   прикол   
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9  комментариев
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
У автора одна кошка живет? Мне кажется, нужно повнимательней посчитать))
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6k
Вася Час назад
Ссылка coub.com
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5k
Игорь 2 часа назад
там как минимум две Панды
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37k
Сергей Игорь 45 минут назад
Две падлы, твк точнее.
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1k
insaider 2 часа назад
Ночной кошмар владельца натяжного потолка
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Mr.Adamson

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