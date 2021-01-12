Ночной кошмар владельца натяжного потолка

Живущая у автора видео кошка давно хотела изучить натяжной потолок. И наконец этот момент настал! Вместе с сообщником она проверила натяжной потолок на прочность.
Неприятность, которая может случится с владельцем кошек и натяжного потолка.
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