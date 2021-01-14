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Скоростной спуск на лопате

Скоростной спуск на лопате (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2021 08:51
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   интересно   лопата   прикол   спуск   экстрим   
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Любите ли вы скоростные спуски так, как любит их этот парень? Одно можно сказать точно - с этим "неуловимым" лучше не сталкиваться на трассе.

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Метки: Юмор   видео   интересно   лопата   прикол   спуск   экстрим   
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a.fey 55 минут назад
Ездить на лопате он еще сможет. А, вот, любить никогда!
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Mr.Adamson

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