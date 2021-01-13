Размер не всегда имеет значение

Не стоит переживать из-за пустяков, когда встречаешь родственную душу. Эта пара друзей доказывает, что из любой ситуации можно найти выход.
Когда размер не главное. В ролике снялись бывшая баскетболистка сборной России Екатерина Лисина и популярный вайнер и танцор Анвар Джибави.
Источник:
Ссылки по теме:
- Антикризисная новогодняя хлопушка
- Когда поставила на скачки последнюю миску с кормом
- Ворона, которая мечтала стать воздушной акробаткой
- Спасение склонного к глупым экспериментам парня
- Неожиданные гости в мусорном контейнере
16
Понравилось16
Новости партнёров
Загрузка...