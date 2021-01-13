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Размер не всегда имеет значение

Размер не всегда имеет значение (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 января 2021 08:31
Сообщество : Юмор
Метки: Anwar Jibawi   Екатерина Лисина   Юмор   видео   дружба   позитив   прикол   
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Не стоит переживать из-за пустяков, когда встречаешь родственную душу. Эта пара друзей доказывает, что из любой ситуации можно найти выход.

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Метки: Anwar Jibawi   Екатерина Лисина   Юмор   видео   дружба   позитив   прикол   
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alexis Полчаса назад
Не будет постоянно дёргать- достань с верхней полки....
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879
Василий Кортнев 4 минуты назад
здорово и по доброму
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