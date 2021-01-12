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Когда продегустировал слишком много алкогольных напитков

Когда продегустировал слишком много алкогольных напитков (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2021 11:32
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   вино   дегустатор   дегустация   интервью   прикол   пьяный   
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На фестивале вин автору видеоролика попался интересный персонаж, который решил получить от мероприятия максимум. Парень дегустировал алкогольные напитки, однако слишком увлекся и его речь превратилось в поток почти не связанных между собой фраз.

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Метки: Юмор   видео   вино   дегустатор   дегустация   интервью   прикол   пьяный   
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21  комментарий
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2k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Когда продегустировал слишком много алкогольных напитков
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17k
Vital Idol Минуту назад
это он тексты обнулянту пишет?!
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14k
Killgrave 2 минуты назад
Когда продегустировал слишком много алкогольных напитков
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
3k
179
Сергей Белый 11 минут назад
" что вижу то пою" )
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14k
ВОВЧЕГ 22 минуты назад
Такими словами не каждый трезвый владеет.
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669
Пес Ди Цын Полчаса назад
мне кажется что под воздействием алкоголя, у него прогрессирует шизофазия.
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4k
Руслан Полчаса назад
Журналиста жалко стало,хотя и не нравятся.Он хоть закусил после разговора, там же выхлоп не маленький должен быть?
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651
Viktor 46 минут назад
Долбойоп обыкновенный .
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2k
Свирепый Бамбр 53 минуты назад
В смысле осмысления бессмысленности смысл тоже имеет определенную осмысленность. Мысль о смысле бессмысленности бессмысленна, ведь смысл бессмысленности в ее бессмысленности, а осмысление бессмысленности обессмысливает бессмысленность...
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33k
AGM Час назад
С точки зрения банальной эрудиции он абсолютно прав, между прочим!
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18k
SerGProS Час назад
Опять во всем этом виновата конвергенция субъективной целостности струнной сингулярности...
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34k
dima423 Час назад
тут кстати диагноз на лицо по моему)
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8k
harlamov Час назад
Парень говорит как депутат госдумы
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2k
Vladimir Taranovich Час назад
Ну, он-то знает о чем говорит)))
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19k
BillyBonzz Час назад
Когда продегустировал слишком много алкогольных напитков
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559
neo 2 часа назад
В конце он чуть не сказал: "Я люблю... мальчиков"?
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Дегустация влияет на речевой аппарат индивидуально. Как-то, ещё в советские времена, ездил на дегустацию в Саук-Дере: на пути туда гид рассказал обо всем от истории виноделия до обороны Новороссийска. А вот на обратном пути он раз пять рассказал, как он потерял паспорт - и уснул.
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464
Борис 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Алексей Васильев 2 часа назад
А вот не надо было закусывать толковым словарем.
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11k
Денис 2 часа назад
Когда продегустировал слишком много алкогольных напитков
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