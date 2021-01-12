Когда продегустировал слишком много алкогольных напитков

На фестивале вин автору видеоролика попался интересный персонаж, который решил получить от мероприятия максимум. Парень дегустировал алкогольные напитки, однако слишком увлекся и его речь превратилось в поток почти не связанных между собой фраз.
Герой ролика сказал много умных слов и не особо задумывался о смысле. Прирожденный политик!
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Метки: Юмор видео вино дегустатор дегустация интервью прикол пьяный
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