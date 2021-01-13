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Автолюбитель оказал помощь пенсионеру, которому стало плохо

Автолюбитель оказал помощь пенсионеру, которому стало плохо (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 января 2021 08:09
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   добро   люди   мончегорск   пенсионер   спасение   
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В Мончегорске Мурманской области 82-летнему пенсионеру стало плохо после того, как он перешел дорогу. Один из проезжавших мимо водителей увидел лежавшего на снегу мужчину и помог ему.

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Метки: видео   добро   люди   мончегорск   пенсионер   спасение   
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Dobry vojak Svejk 52 минуты назад
Добра тебе, Мужик!
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Forestdude

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