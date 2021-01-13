Автолюбитель оказал помощь пенсионеру, которому стало плохо

В Мончегорске Мурманской области 82-летнему пенсионеру стало плохо после того, как он перешел дорогу. Один из проезжавших мимо водителей увидел лежавшего на снегу мужчину и помог ему.
Камера наблюдения запечатлела, как 82-летнему мужчине стало плохо и он потерял сознание. Проезжавший мимо водитель заметил лежащего на снегу человека, остановился, поднял его и вызвал врачей. Также не остались равнодушными и обычные прохожие. Прибывшие через несколько минут медики оказали пенсионеру своевременную помощь и сейчас его жизни ничего не угрожает.
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