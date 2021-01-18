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Запоминающееся предложение руки и сердца

Запоминающееся предложение руки и сердца (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2021 12:34
Метки: видео   добро   креатив   любовь   люди   милота   предложение   
481
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1
Парень сделал своей возлюбленной неожиданное и оригинальное предложение руки и сердца, которое она наверняка запомнит на всю жизнь.

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Метки: видео   добро   креатив   любовь   люди   милота   предложение   
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9k
Джон Уик Полчаса назад
Мужик ещё на знает сколько это ему перенесёт проблем современем.
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Mellivora 6 секунд назад
Мля, наверное предложение после 5и лет сожительства и траха во все щели? Ах,как мило....
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2k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Это же два пацана?
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8k
Михалыч 56 минут назад
Запоминающееся предложение руки и сердца
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1k
ГюльнарШарипова Час назад
Почему девушки в америке почти всегда закрывают лицо руками когда им делают предложение.Перекашивает что-ли,или судорога лица?
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12k
Денис ГюльнарШарипова 23 минуты назад
Потому что у них, в отличие от ГюльнарШариповых лицо не перекрыто никабом или паранджой. :)
Может поэтому? :)
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