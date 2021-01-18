Запоминающееся предложение руки и сердца

Парень сделал своей возлюбленной неожиданное и оригинальное предложение руки и сердца, которое она наверняка запомнит на всю жизнь.
Предложение, от которого почти невозможно отказаться.
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